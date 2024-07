Dach na basenie krytym w Ciechanowie przecieka. „Na remont trzeba poczekać”

Po ostatnich dużych ulewach dach na basenie krytym w Ciechanowie został uszkodzony. Deszcz wpada wprost do niecki basenowej. Mimo to mieszkańcy wciąż mogą korzystać z pływalni. Na remont trzeba będzie jednak poczekać. MOSiR ma w planach wystąpić do rady miasta o przyznanie na ten cel środków.