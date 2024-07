„Pogromca egzaminów” pod lupą Urzędu Marszałkowskiego. Kontrola w WORD-zie w Ciechanowie Iwona Rodziewicz-Ornoch 25.07.2024 12:36 „Pogromca egzaminów na prawo jazdy” z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie już nie taki srogi. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, w drugim kwartale tego roku zdało u niego ok. 10 procent kursantów. W pierwszym było to około 5 procent. - Mimo to zdawalność nie jest zadowalająca - mówi zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Joanna Sokołowska. „”

WORD w Ciechanowie (autor: RDC)

Poprawiła się zdawalność u „pogromcy egzaminów na prawo jazdy” z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie. W drugim kwartale tego roku zdało u niego ok. 10 procent kursantów. W pierwszym było to około 5 procent. Mimo poprawy statystyk, kontrolę i wdrożenie działań naprawczych zlecił Urząd Marszałkowski.

- Mimo że zdawalność się poprawiła, to i tak nie jest ona zadawalająca - mówi zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Joanna Sokołowska. - Egzaminator przeprowadził 275 egzaminów, w tym negatywnych było 249. Tylko 26 egzaminów zakończyło się pozytywnie. Jest to jednak sytuacja, której musimy się przyjrzeć - wskazuje.



Dyrektor WORD w Ciechanowie Cezary Chodkowski twierdzi, że w sprawie pogromcy egzaminów jest bezradny.

- Ja mogę tylko rozmawiać z egzaminatorami, żeby obiektywnie egzaminowali. Ja nie mogę powiedzieć, że ma pan mieć taką i taką zdawalność. Ja nie mogę zmuszać pracownika, bo różni ludzie się zjawiają. Jakbym poszedł, powiedział pracownikowi „Panie, pan się poprawi trochę, bo to czy tamto”, to zaraz powie, że ja go zmuszam do przestępstwa - tłumaczy.



Pogromca egzaminów został już raz zwolniony dyscyplinarnie z WORD, ale sąd nakazał w 2021 roku przywrócić go do pracy. Instruktor jest objęty szczególną ochroną Związku NSZZ Solidarność 80.

Czytaj też: Zamknęli Niebieską Kartę, bo byli zgodni, że „nic złego się nie stanie”. Kobieta została skatowana