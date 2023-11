„Szyby się trzęsą w oknach”. Mieszkańcy Przasnyskiej w Ciechanowie żądają fotoradaru Alicja Śmiecińska 22.11.2023 21:36 Mieszkańcy ulicy Przasnyskiej w Ciechanowie żądają zainstalowania fotoradaru. Napisali do prezydenta miasta petycję. Według nich, kierowcy znacznie przekraczają tam dopuszczalną prędkość. Szyby się trzęsą w oknach - mówią.

Mieszkańcy Przasnyskiej w Ciechanowie żądają fotoradaru (autor: RDC)

Mieszkańcy Przasnyskiej w Ciechanowie zbierają podpisy pod petycją. Chcą, żeby na ich ulicy stanął fotoradar, bo boją się kierowców, którzy znacznie przekraczają tam dopuszczalną prędkość.

Ta ulica jest niebezpieczna - powiedzieli naszej reporterce Alicji Śmiecińskiej mieszkańcy.



- Ulica Przasnyska jest drogą wojewódzką. Decyzja o fotoradarze nie należy do nas - komentuje rzeczniczka ratusza Paulina Rybczyńska. - Miasto nie jest organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie. Ulica Przasnyska nie jest drogą gminną. Jest drogą wojewódzką. Miasto nie ma też uprawnień, by decydować o lokalizacji fotoradarów. Decyduje o tym instytucja administracji rządowej, czyli Główny Inspektorat Transportu Drogowego - wskazuje.



Alternatywnym rozwiązaniem w tej kwestii mogą być radarowe wyświetlacze prędkości. Mieszkańcy mogą złożyć taki projekt w budżecie obywatelskim.

