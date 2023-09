Kursy redukujące punkty karne w Warszawie codziennie, w Radomiu trzeba czekać 3 tygodnie. Oblężenie WORD-ów na Mazowszu Iwona Rodziewicz-Ornoch 27.09.2023 21:22 Kursy redukujące punkty karne w Warszawie już codziennie. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wprowadził zmiany, ponieważ każdego dnia dzwonią w tej sprawie setki osób. Czy w innych miastach na Mazowszu jest podobnie? Sprawdziliśmy, ile trzeba czekać na kursy w regionie.

Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych? (autor: WORD Warszawa)

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie telefony dosłownie się urywają.

- Zainteresowanie kursami redukującymi punkty karne jest ogromne - mówi Rafał Grodzicki ze stołecznego WORD. - Do tej pory organizowaliśmy trzy kursy w tygodniu. W tej chwili, ze względu na tak duży popyt, zaczęliśmy organizować kursy redukujące punkty karne codziennie. Czyli doszły kursy w każdym tygodniu po dwa. Więc jest możliwość, że w następnym tygodniu, jeżeli ktoś się będzie chciał zapisać, będzie wolne miejsce - tłumaczy.



Dłużej, bo 3 tygodnie, musieliby czekać na odbycie kursu radomianie, którzy dzisiaj na niego by się zapisali.

- Chętnych mamy obecnie około 70 osób – informuje Marcin Ciężkowski, dyrektor WORD w Radomiu. - Bardzo dużo osób dzwoniło, nie wszystkie były zapisywane na to szkolenie, ponieważ nie każdy spełniał wymogi. W społeczeństwie funkcjonowała wiadomość, że dwa lata będą te punkty ważne. Wprowadzone zmiany skróciły ten okres do roku - wskazuje.



Z kolei ponad 120 osób zapisało się do tej pory na kursy redukujące punkty karne w Ciechanowie.

- Średni czas oczekiwania to dwa tygodnie - mówi dyrektor WORD w Ciechanowie Cezary Chodkowski. - W tym tygodniu mamy trzy takie kursy, we wtorek, czwartek i w sobotę. Szkolenie jest jednodniowe. Zajęcia teoretyczne trwają 8 godzin plus zajęcia praktyczne. Jest to awaryjne hamowanie przy prędkości 30 km/h i przy prędkości 50 km/h - mówi.

Zdania na temat redukowania punktów karnych są podzielone.





W szkoleniu można uczestniczyć dwa razy w roku, po każdym kierowcom zostanie odjętych sześć punktów karnych.

Od niedzieli, 17 września weszły w życie przepisy, na podstawie których punkty karne ponownie kasowane są po roku, a nie po dwóch latach. Przywrócony został również mechanizm, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy - po okresie, na który zostało zatrzymane - będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku.

