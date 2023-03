Przedterminowe wybory wójta gminy Ciechanów jednak odwołane Alicja Śmiecińska 30.03.2023 21:41 Nie będzie jednak przedterminowych wyborów wójta gminy Ciechanów. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o ich nieprzeprowadzaniu. Obowiązki wójta po emerytowanym Marku Kiwicie będzie pełnił aż do kolejnych wyborów Stefan Pawłowski.

Przedterminowe wybory wójta gminy Ciechanów jednak odwołane (autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)

Przedterminowe wybory to niepotrzebne koszty i chaos - napisali w uzasadnieniu uchwały radni.

- Z udzielonego mi kredytu zaufania jestem bardzo zadowolony - komentuje pełniący funkcję wójta Stefan Pawłowski. - Oczywiście jeśli nie będą wniesione protesty co do uchwały i jeśli ta procedura zostanie przyjęta przez organy zwierzchnie, do wyborów samorządowych, które są określone na kwiecień 2024 roku, będę pełnił funkcję wójta gminy Ciechanów - mówi.





Stefan Pawłowski pełni obowiązki wójta od niecałych trzech tygodni, kiedy poprzedni włodarz gminy przeszedł na emeryturę.

- Przede wszystkim jest dobra współpraca z radą gminy Ciechanów, jak również z pracownikami urzędu. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie przebiegała dalej poprawnie, dobrze dla dobra mieszkańców gminy. Na to liczę i ze swojej strony też deklaruję pełną współpracę - zapewnia.





Według wstępnego harmonogramu, przedterminowe wybory wójta w gminie Ciechanów miały się odbyć 21 maja.

Czytaj też: Trzynasta emerytura dla 9,7 mln osób. Pierwsze przelewy jeszcze w marcu. Ile wpłynie na konto?