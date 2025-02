Jest akt oskarżenia ws. pobicia kobiety w DPS, ale władze nie zmienią dyrekcji RDC 07.02.2025 18:11 Mimo aktu oskarżenia w sprawie pobicia podopiecznej i śledztwa odnośnie do ewentualnego molestowania seksualnego pensjonariuszek władze powiatu ciechanowskiego nie będą zmieniać dyrekcji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej. Jak powiedział starosta ciechanowski, „na razie nic nie komentujemy. Musi być wyrok sądu”.

Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie (autor: DOM Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32/FB)

Opiekun Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie miał pobić jedną z podopiecznych placówki. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Poszkodowana 51-letnia kobieta miała na ciele siniaki, bolało ją również żebro. Mimo tego władze powiatu nie planują zmiany dyrekcji ośrodka.

– Pani dyrektor wróciła ze zwolnienia lekarskiego. Na razie nic nie komentujemy. Musi być wyrok sądu – mówi starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz.

Tymczasem 55-latek, który miał pobić pensjonariuszkę, już wcześniej łamał prawo. Zastępca prokuratora rejonowego w Ciechanowie Piotr Tyszka potwierdza, że mężczyzna był wielokrotnie karany.

Podejrzany przyznał się do zarzuconego czynu.

– Opiekun naruszył czynność narządu ciała na okres do 7 dni jednej z podopiecznych. Ustalenia, które stały się podstawą sformułowania zarzutu i skierowania aktu oskarżenia, zostały poczynione między innymi na podstawie nagrania z monitoringu – informuje Tyszka.

Zawiadomienie do prokuratury o pobiciu złożyła matka poszkodowanej 51-latki.

– Jest to czyn ścigany z oskarżenia prywatnego, jednak prokuratura objęła to przestępstwo ściganiem z urzędu. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do lat dwóch – dodaje Tyszka.

Matka pokrzywdzonej była przerażona pobiciem córki.

– Bardzo dotkliwie została pobita, ja jako matka byłam przerażona. Dobrze, że ona przeżyła, dlatego że od pobicia dnia poprzedniego, 17 na 18 października, dopiero po godzinie 23 pensjonariuszka zatelefonowała na pogotowie – mówi.

To niejedyna sprawa dotycząca DPS w Ciechanowie, którą zajmują się śledczy.

Na początku roku prokuratura wszczęła śledztwo ws. ewentualnego molestowania seksualnego pensjonariuszek. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył przedstawiciel DPS.

