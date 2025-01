Doszło do molestowania pensjonariuszek DPS-u w Ciechanowie? Prokuratura wszczęła śledztwo Iwona Rodziewicz-Ornoch 17.01.2025 20:57 Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego molestowania seksualnego pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył przedstawiciel placówki. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko. Nikt nie usłyszał zarzutów.

Śledztwo ws. ewentualnego molestowania seksualnego pensjonariuszek DPS-u (autor: Pixabay/Zdjęcie ilustracyjne)

Jest śledztwo w sprawie ewentualnego molestowania seksualnego pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

Prokurator Rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski przekazał w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył przedstawiciel DPS.

— Prokurator Rejonowy w Ciechanowie wszczął śledztwo w kierunku ewentualnego popełnienia przestępstwa z artykułu 198, paragraf 1 Kodeksu karnego. To jest dopuszczenia się innych czynności seksualnych w stosunku do osób, które z uwagi na swój stan zdrowia nie zdawały sobie sprawy z tego, do czego są doprowadzane — poinformował Bońkowski.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko. Nikt nie usłyszał zarzutów.

Osoby, które miały zostać poszkodowane, nie zostały jeszcze przesłuchane. Dlaczego ?

— Jeżeli postępowanie dotyczy przestępczości przeciwko wolności seksualnej, to czynności związane z przesłuchaniem pokrzywdzonych osób, wykonuje sąd, żeby odbyły się tylko jeden raz. Teraz my musimy złożyć wniosek do sądu, sąd wyznaczy nam terminy, te terminy są różne. Nie dam gwarancji, kiedy te osoby w ogóle zostaną przesłuchane, bo to już w tej chwili jest poza nami. My składamy wniosek, sąd ewentualnie żąda od nas, żebyśmy uzupełniali go o jakieś inne dane — wyjaśnił Bońkowski.

Jak dowiedziała się reporterka Polskiego Radia RDC, sąd nie wyznaczył tych czynności.

