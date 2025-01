Areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Ciechanowie. 46-latek przyznał się do winy Alicja Śmiecińska 22.01.2025 16:11 Jest areszt dla 46-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety w Ciechanowie. Mężczyzna został wczoraj zatrzymany po 3-dniowej obławie, gdy szedł poboczem drogi. Do zabójstwa doszło w sobotę w jednym z mieszkań przy ulicy Pułtuskiej. Na miejscu znaleziono 50-letnią kobietę z raną kłutą pleców.

Areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Ciechanowie. 46-latek przyznał się do winy (autor: Zakład Karny w Płocku/X/Policja Mazowsze)

46-latek podejrzany o zabójstwo 50-latki w Ciechanowie trafi do aresztu. Mężczyzna został wczoraj zatrzymany po 3-dniowej obławie.

Jak mówi zastępca prokuratora rejonowego Marcin Tyszka, decyzją sądu mężczyzna zostanie przewieziony do Płocka.

- W dzisiejszym podjął decyzję o utrzymaniu zastosowanego środka w postaci tymczasowego aresztowania i jego przedłużeniem na łączny okres 3 miesięcy w zakładzie karnym w Płocku - dodaje.



46-latek przyznał się do zabójstwa kobiety, jednak motywu nie zdradził. Piotrowi J. grozi dożywocie.

Trzydniowe poszukiwania

Poszukiwania zabójcy trwały 3 dni. Brał w nich udział helikopter i psy tropiące. Namierzono go w gminie Regimin - kilkanaście kilometrów od miejsca zabójstwa .

— Każdego dnia mężczyznę poszukiwało kilkudziesięciu policjantów z kilku jednostek, w tym również z komendy głównej policji. Poszukiwany 46-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Mężczyzna jeszcze dzisiaj będzie przekazany do dyspozycji prokuratora — przekazała we wtorek rzeczniczka ciechanowskiej policji Magda Sakowska.

Do zabójstwa doszło w sobotę w jednym z mieszkań przy ulicy Pułtuskiej. Na miejscu znaleziono 50-letnią kobietę z raną kłutą pleców.

