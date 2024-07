Siły Powietrze Ukrainy strąciły prawie 90 rosyjskich dronów bojowych ostatniej nocy RDC 31.07.2024 22:54 Środa 31 lipca to 887. dzień wojny w Ukrainie. Ukraińskie wojska strąciły w nocy z wtorku na środę 89 dronów Shahed-131/136 - wszystkie, które zostały użyte przez siły rosyjskie do ataku na Ukrainę — przekazał w środę dowódca Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. Zestrzelono też pocisk rakietowy.

Wojna w Ukrainie/zdjęcie ilustracyjne (autor: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT)

„Wróg zaatakował lotniczym pociskiem kierowanym Ch-59 z przestrzeni powietrznej okupowanej części obwodu chersońskiego i 89 dronami szturmowymi Shahed z okolic Jejska, Sieszczy, Kurska i Primorsko-Achtarska (w Rosji). Głównym kierunkiem ataku był obwód kijowski!” - zaznaczył Ołeszczuk.

Generał podkreślił, że wszystkie atakujące drony zostały wykryte przez radary Sił Powietrznych i strącone. Zestrzelony został również pocisk Ch-59 użyty przez wojska rosyjskie do ataku na obwód mikołajowski na południu Ukrainy.

Mobilne grupy ogniowe całych Sił Obrony Ukrainy, lotnictwo taktyczne Sił Powietrznych i lotnictwo Wojsk Lądowych, jednostki rakiet przeciwlotniczych i walki elektronicznej Sił Powietrznych były zaangażowane w odparcie ataku powietrznego.

„Był to jeden z najbardziej zmasowanych ataków z użyciem bezzałogowych samolotów uderzeniowych Shahed-131/136. Wróg użył takiej samej liczby Shahedów w noworoczną noc na 1 stycznia 2024 roku. Podobnie jak wtedy, tak i dziś ukraińska obrona powietrzna wytrzymała i odparła zmasowany atak wrogich dronów” - oświadczył generał Ołeszczuk.

Wcześniej szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy Serhij Popko poinformował, że obrona powietrzna zniszczyła ostatniej nocy ponad 40 bezzałogowców nad Kijowem i jego obrzeżami.

Władze: Rosjanie werbują nastolatków do podpalania samochodów wojskowych

Rosyjskie służby werbują na Telegramie ukraińskich nastolatków do podpalania samochodów wojskowych; w ostatnim czasie w Charkowie odnotowano 40 przypadków podpaleń takich pojazdów — oświadczył w środę szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

„Za pośrednictwem kanałów Telegramu oni (Rosjanie) faktycznie werbują dzieci do podpaleń... Uczestnikami tych schematów były dzieci w wieku od 12 do 18 lat. Wszystkie zostały zidentyfikowane, wszystkie przestępstwa zostały ujawnione” - powiedział Syniehubow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Według jego relacji Rosjanie oferują za podpalenie jednego samochodu od 20 do 40 tys. hrywien, co jest równowartością niemal 2 i 4 tys. złotych. Syniehubow zaapelował do rodziców, by zwracali uwagę na aktywność swych dzieci w mediach społecznościowych, by nie dopuścić do ich udziału w takich incydentach.

W poniedziałek Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu sześciu mieszkańców Odessy, którzy na zlecenie rosyjskich służb spalili w tym mieście 15 samochodów, należących do Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zatrzymani „filmowali podpalenie pojazdu i odsyłali nagranie zleceniodawcy”, po czym Rosjanie publikowali to nagranie w internecie, by udowodnić, że na Ukrainie aktywnie działa antyukraińskie, prorosyjskie podziemie – wyjaśniła prokuratura.

