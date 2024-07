Zaatakowany przez Rosjan Szpital Ohmatdyt w Kijowie z polskim sprzętem medycznym RDC 30.07.2024 22:59 Wtorek 30 lipca to 886. dzień wojny w Ukrainie. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy przekazali sprzęt medyczny dla zniszczonego 8 lipca w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego szpitala dziecięcego Ochmatdyt w Kijowie – poinformowała ambasada RP w stolicy Ukrainy.

Polska przekazała sprzęt dla zaatakowanego przez Rosjan szpitala dziecięcego w Kijowie (autor: PLinUkraine/X)

„Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka wraz z dyplomatami z Ambasady RP w Kijowie przekazali zniszczonemu 8 lipca przez rosyjskie ataki rakietowe szpitalowi Ochmatdyt ufundowany przez WOŚP sprzęt ratujący dziecięce życie” – podała polska placówka na platformie X.

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" wraz z dyplomatami z Ambasady RP w Kijowie przekazali zniszczonemu 8 lipca przez 🇷🇺 ataki rakietowe szpitalowi Ohmatdyt ufundowany przez WOŚP sprzęt ratujący dziecięce życie pic.twitter.com/8fkisUxrrY — PLinUkraine (@PLinUkraine) July 29, 2024

„Z Polski dotarły dwa przekazane przez WOŚP aparaty do hemodializy oraz materiały medyczne i zabawki dla dzieci, które przywiózł do Kijowa dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka Marek Migdał” – powiedziała we wtorek PAP dr Halina Kozinkiewicz, wiceprezes Polskiego Medycznego Stowarzyszenia na Ukrainie im. prof. Anatola Święcickiego, która obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka.

Szpital dziecięcy Ochmatdyt ostrzelany

8 lipca rosyjskie wojska przeprowadziły jeden z najbardziej zmasowanych ostrzałów Ukrainy w ostatnich miesiącach. W różnych regionach kraju zginęły 44 osoby, w tym aż 34 w Kijowie. Jednym z celów ataku stały się placówki medyczne w stolicy - szpital dziecięcy Ochmatdyt, gdzie śmierć poniosły dwie osoby i klinika Adonis, gdzie zginęło dziewięcioro cywilów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odbudowę szpitala Ochmatdyt. Obiecał też udzielenie pomocy wszystkim rodzinom, których krewni ucierpieli na skutek rosyjskiego ataku.

Dr Kozinkiewicz powiedziała w rozmowie z PAP, że Centrum Zdrowia Dziecka wspiera małych ukraińskich pacjentów i lekarzy od pierwszych dni wojny Rosji przeciwko Ukrainie na pełną skalę.

„W tym czasie dokonano już m.in. pięciu transplantacji wątroby i około 2,5 tys. zabiegów różnego charakteru dla dzieci ukraińskich. Ta współpraca jest bardzo silna i bardzo dobra” – podkreśliła.

