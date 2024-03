„Zostało po nim dużo wspomnień”. Skwer na Mokotowie imienia W. Młynarskiego Mikołaj Cichocki 19.03.2024 06:22 Legendarny polski poeta i pieśniarz będzie miał swój skwer w Warszawie. Zielony teren u zbiegu ulic Łowickiej, Wiktorskiej i Lipskiego na Mokowie będzie nosił imię Wojciecha Młynarskiego. Dzięki temu pamięć o nim będzie zachowana – usłyszał od mieszkańców nasz reporter.

Na Mokotowie będzie skwer Wojciecha Młynarskiego (autor: RDC)

Skwer u zbiegu ulic Łowickiej, Wiktorskiej i Lipskiego na Mokowie będzie nosił imię Wojciecha Młynarskiego. Mieszkańcy w ten sposób upamiętnią legendarnego polskiego poetę i pieśniarza.

Był po prostu klasykiem, zostało po nim dużo wspomnień - usłyszał od nich nasz reporter Mikołaj Cichocki.



- Bardzo się cieszę, że skwer powstanie właśnie w tym miejscu - mówił muzyk i syn Wojciecha Młynarskiego Jan Emil Młynarski. - Wojciech Młynarski był od zawsze związany z Warszawą, Warszawa od zawsze go inspirowała. Tutaj działał, tutaj się urodził, tutaj umarł. Niezliczona ilość tekstów była inspirowana właśnie miastem. To jest po prostu upamiętnienie, to jest taki wieczny ślad w tkance miejskiej - tłumaczył.



- Był magiem słowa - wspominał muzyk. - Wojciech Młynarski dla swojego pokolenia był idolem, drogowskazem, był wybitnym, niesamowitym magiem słowa, poetą piosenki, ikoną stylu w latach 60. - dodał.

Pomysł został już zaakceptowany przez dzielnicowych radnych. Na razie nie jest znana data oficjalnego nadania imienia skwerowi.

Czytaj też: Wydeptany trawnik - skwerem imienia Powstańców Warszawskich. „Trochę mały jak na skwer”