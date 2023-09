Za mało pociągów na linii średnicowej. Składy przepełnione Adrian Pieczka 18.09.2023 09:01 Pociągi jadące przez podmiejską linię średnicową przepełnione. Składów jest za mało. Pociągi po przerwie znów miały kursować między Warszawą Wschodnią a Zachodnią, jednak dla wielu pasażerów - te dwie wciąż są stacjami końcowymi i muszą się dalej przesiadać, żeby dojechać na przykład do Śródmieścia.

2 Za mało pociągów na linii średnicowej. Składy przepełnione (autor: RDC)

Pociągi które podjeżdżają np. z podwarszawskiego Józefowa są pełne pasażerów. Ci skarżą się na zmiany które zaszły po wakacjach. Według zapowiedzi PKP Polskich Linii Kolejowych SA, wszystkie pociągi podmiejskie miały wrócić na linię średnicową, jednak wiele z nich - jak poranne S1 - zatrzymuje się na stacji Warszawa Wschodnia lub jedzie dalej, ale przez Dworzec Centralny.

To sprawia wiele kłopotów pasażerom. Chcąc sprawnie dojechać do Warszawy Powiśle, muszą szybko przesiąść się w inny pociąg, a na to często maja tylko kilka minut, co przy takim tłumie nie zawsze się udaje. Jak mówią podróżni, często zdarzają się również opóźnienia.

PKP PLK tłumaczyło przedwakacyjne zamknięcie linii średnicowej pracami modernizacyjnymi. Zapytaliśmy, dlaczego ruch dalej jest tu ograniczony, czekamy na odpowiedz.

Czytaj też: Koniec ogromnych korków na Sielcach? Drogowcy przekonują, że ma to związek z pracami w minionym tygodniu

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL