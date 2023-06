„Nie wiem, czym mam jechać”. Zmiany w rozkładach po zamknięciu linii średnicowej Adam Abramiuk 26.06.2023 06:54 Dojazd do pracy wydłużony nawet o kilkadziesiąt minut. Ogromne utrudnienia na warszawskim węźle kolejowym. Od wczoraj pociągi podmiejskie nie dojeżdżają na przystanki Powiśle, Śródmieście i Ochota. Dziś - w porannym szczycie - pierwszy prawdziwy egzamin.

Zmiany w rozkładach KM i SKM po zamknięciu linii średnicowej (autor: RDC)

Przez dwa miesiące pasażerowie SKM i KM nie dojadą na Powiśle, Śródmieście i Ochotę. Od wczoraj obowiązuje nowa korekta rozkładów. Zamknięta jest podmiejska linia średnicowa.

Na stacji Warszawa Wschodnia jest nasz reporter Adam Abramiuk. Jak mówi, jest wielki chaos, prawdziwe tłumy wylewają się z każdego pociągu Kolei Mazowieckich czy Szybkiej Kolei Miejskiej, które kończą tutaj swój bieg.

To składy jadące ze wschodnich stron miasta. Tylko pojedyncze przejeżdżają przez Warszawę Centralną i dalej do zachodniej. Pasażerowie są zdezorientowani i nie wiedzą jak dalej dotrzeć do pracy.

Żeby dojechać stąd do centrum, najlepiej udać się na tramwaje, które odjeżdżają z ulicy Kijowskiej. Z drugiej strony - można skorzystać z autobusów na Lubelskiej.

Wielu pasażerów przyznaje, że musiało wcześniej wyjść z domu, bo nie wiedzieli ile tak naprawdę zajmie im dotarcie do pracy. Przejazd z Warszawy Wschodniej do Zachodniej wcześniej zajmował ok. 15 minut. Teraz, żeby przebyć tę trasę komunikacją naziemną - potrzeba nawet 45 minut. Inną opcją jest przejazd wybranymi pociągami, które stają po drodze wyłącznie na stacji Centrum. Osoby które pracują na Powiślu czy Ochocie - muszą korzystać z innych rozwiązań.

Niektóre pociągi kończą swój bieg na Warszawie Stadion. Stamtąd można przesiąść się do metra i łatwiej dojechać do centrum Warszawy.

Zmiany w KM

Większość pociągów kursuje w skróconej relacji, są podzielone na część wschodnią i zachodnią. Jak przez kolejne tygodnie będzie wyglądał kierunek wschodni, mówi Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich.

- Na przykład z Łukowa czy z Dęblina część pociągów będzie kursowała przez średnicę dalekobieżną. Pozostałe z nich zakończą bądź rozpoczną bieg na stacji Warszawa Wschodnia albo na przystanku Warszawa Stadion - tłumaczy.





Pociągi z zachodu do końca wakacji dojadą do Warszawy Zachodniej lub Głównej.

- Pociągi z kierunku zachodniego, np. z linii ze Skierniewic czy z linii R3 Warszawa - Kutno, niektóre pociągi będą przejeżdżać przez średnicę dalekobieżną. Pozostałe zakończą lub rozpoczną bieg na stacji Warszawa Zachodnia lub Warszawa Główna - wyjaśnia Nowakowska.





Zmiany w SKM

Zamknięcie linii średnicowej powoduje także duże zmiany w kursowaniu pociągów SKM.

- S1 pojadą na trasie Pruszków - Warszawa Zachodnia lub Pruszków - Otwock przez stacje Warszawa Centralna oraz S10 Warszawa Wschodnia - Otwock. Pociągi SKM linii S20 będą kursowały na odcinku Warszawa Stadion - Sulejówek Miłosna - mówi rzecznik spółki Karol Adamaszek.

Dodatkowo linia S2 będzie całkowicie wyłączona.

Szczegółowe informacje o zmianach rozkładów na stronach internetowych przewoźników.

Czytaj też: Mniej linii autobusowych, rzadsze kursy tramwajów i metra. Wakacyjne rozkłady w Warszawie