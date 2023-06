Mniej linii autobusowych, rzadsze kursy tramwajów i metra. Od dziś wakacyjne rozkłady w Warszawie Przemysław Paczkowski 24.06.2023 09:01 Wakacyjne zmiany w rozkładach Warszawskiego Transportu Publicznego. Dotyczy to kilkudziesięciu linii autobusowych - od soboty nie kursują m.in. linie: 109, 328, 815 czy zastępcza linia wzdłuż budowy tramwaju do Wilanowa Z-4. Zmiany dotkną też tramwaje i metro - kursować będą rzadziej.

Mniej linii autobusowych, rzadsze kursy tramwajów i metra. Od dziś wakacyjne rozkłady w Warszawie (autor: WTP)

Wraz z początkiem wakacji, zmieniają się rozkłady w stołecznej komunikacji miejskiej. Część linii nie będzie kursować, niektóre będą jeździć rzadziej. Pojawią się jednak również dodatkowe połączenia.

- To jest ten okres, kiedy mamy sporo mniej pasażerów, niż jest to normalnie. Nie ma młodzieży szkolnej, nie ma studentów, a te grupy to jest bardzo duża część pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Wielu warszawiaków wyjeżdża poza miasto. Dostosowujemy tak naprawdę podaż do tego zapotrzebowania - tłumaczy rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.



Zarząd Transportu Miejskiego przychylił się także do prośby burmistrza Ursynowa i zdecydował o uruchomieniu czasowej linii autobusowej łączącej Kabaty z Ogrodem Botanicznym PAN w Powsinie. Interpelację w tej sprawie złożył także radny Krystian Malesa. Autobus nr 439 będzie kursował w weekendy.

- Taka linia znacznie ułatwi mieszkańcom Ursynowa dojazd do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Obecnie można tam dojechać tylko linią 139, kursującą z Metra Wilanowska, al. Wilanowską i ul. Przyczółkową, co nie jest optymalnym rozwiązaniem – wyjaśnił burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Wakacyjny rozkład będzie obowiązywał do 3 września.

Autobusy

Zmiany rozkładowe

Zawieszenie kursowania linii: 109, 192, 196, 233, 249, 320, 328, 332, 339, 340, 356, 379, 809, 815, E-2, Z-4

Zawieszenie kursowania linii w szczycie popołudniowym: 308

Zawieszenie kursów skróconych: 263

Zawieszenie kursowania w soboty, niedziele i święta: 226, 256, Z-1 (od 26.06.2023 r.)

Zawieszenie kursowania linii w międzyszczycie: 256, 411, Z-1 (od 26.06.2023 r.)

Zawieszenie podjazdów szkolnych na liniach: 163, 164, 201

Zawieszenie kursów realizowanych w dni nauki szkolnej i akademickiej na liniach: 114, 121, 142, 150, 152, 164, 226, 401, 502, 522

Wprowadzenie rozkładów wakacyjnych dla linii: 104, 105, 106, 110, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 131, 132, 135, 140, 146, 147, 150, 154, 160, 162, 170, 173, 174, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 209, 210, 211, 212, 221, 226, 250, 263, 311, 314, 317, 319, 338, 500, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 724, 727, 736, 739, 742, 750, 850, 900, E-1, L18, L27, L45, L51, Z23

Zmiany trasowe

107

skierowanie na trasę skróconą:

ESPERANTO – … – Czerniakowska – Chełmska – CHEŁMSKA 05

118

skierowanie na trasę wydłużoną:

MARIENSZTAT – … – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Puławska – DWORKOWA

151

skierowanie na trasę skróconą:

RECHNIEWSKIEGO – … – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA

211

w wybranych kursach, skierowanie na trasę wydłużoną:

ŚWIDERSKA – … – Sprawna – Aluzyjna – Modlińska – Przyrzecze (powrót: Przyrzecze – Gąsiorowskiej – Główna – Modlińska) – Bukowska – Kępa Tarchomińska – KĘPA TARCHOMIŃSKA

234

skierowanie na trasę wydłużoną:

AUGUSTÓW – … – Daniszewska – Annopol – Odlewnicza – Marywilska – Wysockiego – Bazyliańska – Kondratowicza – METRO BRÓDNO

331

w wybranych kursach, skierowanie na trasę zmienioną:

LOTNISKO CHOPINA – … – Wirażowa – Poleczki – Osmańska – zawrotka na pętli OSMAŃSKA-DHL – Osmańska – Poleczki – Chodzonego – … – METRO WILANOWSKA

401

skierowanie na trasę skróconą:

URSUS-NIEDŹWIADEK – … – Wałbrzyska – Rolna – METRO SŁUŻEW

411

skierowanie na trasę skróconą:

METRO POLITECHNIKA – … – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW

414

skierowanie na trasę wydłużoną:

BRÓDNO-PODGRODZIE – … – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grójecka – Instalatorów – INSTALATORÓW

439

Uruchomienie linii kursującej tylko w soboty, niedziele i święta na trasie:

OS. KABATY – al. KEN – Wąwozowa – Relaksowa – Rosnowskiego – Korbońskiego – Drewny – Konstancin-Jeziorna: Warszawska – Borowa – Warszawa: Borowa – Prawdziwka – OGRÓD BOTANICZNY

517

skierowanie na trasę wydłużoną:

w kierunku krańca TORWAR:

URSUS-NIEDŹWIADEK – … – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Książęca – Rozbrat – Górnośląska – Solec – Łazienkowska – TORWAR 07

w kierunku krańca URSUS-NIEDŹWIADEK:

TORWAR 07 – Łazienkowska – Czerniakowska – Szwoleżerów – Myśliwiecka – Rozbrat – Książęca – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Grójecka – … – URSUS-NIEDŹWIADEK

Ponadto uruchomione zostają kursy na trasie skróconej:

URSUS-NIEDŹWIADEK – … – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – CENTRUM

L24

skierowanie na trasę skróconą:

ZGODA – … – Chylicka – KAZIMIERZOWSKA (powrót: KAZIMIERZOWSKA 01 – Chylicka – zawrotka na rondzie Miasta Partnerskiego Nowa Wilejka – Chylicka – … – ZGODA)

Tramwaje

Wprowadzenie specjalnego rozkładu jazdy dnia powszedniego dla całej sieci tramwajowej:

zmniejszenie częstotliwości w godzinach szczytu z 4 do 5 min. i z 8 min. do 10 min.

zmniejszenie częstotliwości w międzyszczycie z 6 do 7,5 min. i z 12 min. do 15 min.

Metro

Wprowadzenie specjalnego rozkładu jazdy dnia powszedniego. Częstotliwość kursowania pociągów w godzinach szczytu na liniach wyniesie:

M1 – 2:50 min.

M2 – 3:30 min.

Czytaj też: Nowa linia autobusowa na Rakowie. To odpowiedź na apel mieszkańców i radnych