Wjechali w forda na Trasie Łazienkowskiej. Są zarzuty i wnioski o areszt dla trzech osób RDC 17.09.2024 11:26 Są zarzuty i wnioski o areszt dla uczestników wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery, w tym dwoje dzieci, zostały ranne.

Wypadek/zdjęcie ilustracyjne (autor: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim)

Są zarzuty dla trzech mężczyzn, którzy uczestniczyli w wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba powiedział, że do sądu trafiły wnioski o areszt.

- Ogłoszone zostały im zarzuty. Mężczyźni zostali przesłuchani w charakterze podejrzanego. Po zakończonych czynnościach zostały skierowane trzy wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania - dodał.

Prokuratura ze względu na dobro śledztwa na razie nie ujawnia treści zarzutów.

Poszukiwana jedna osoba

Do wypadku doszło w niedzielę ok 1.30 koło Torwaru. Osobowy Volkswagen najechał na tył Forda, który następnie uderzył w barierki. W wyniku zdarzenia zginął 37-letni mężczyzna, a kierująca pojazdem, dwójka dzieci oraz jedna pasażerka Volkswagena trafiły do szpitala.

Zatrzymane trzy osoby z Volkswagena były nietrzeźwe.

- Jeszcze jedna osoba, która znajdowała się w samochodzie Volkswagen jest poszukiwana. Osoba ta oddaliła się przed przybyciem policji. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie stuprocentowo powiedzieć, czy jest to kierowca tego samochodu, który uderzył w samochód Ford - mówił w poniedziałek Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



Jedna z zatrzymanych osób jadących Vokswagenem miała ponad 2 promile alkoholu. Kolejne dwie osoby - ponad promil.

