Samochód wjechał w przystanek pełen ludzi. Nie żyje jedna osoba, kilkoro rannych RDC 13.08.2024 11:21 Samochód osobowy wjechał w przystanek autobusowy przy ulicy Woronicza w Warszawie. Zginęła jedna osoba, kilka innych jest poszkodowanych. Na początku była mowa o dziesięciu osobach rannych, w tym jednej bardzo poważnie.

Samochód wjechał w przystanek przy Woronicza (autor: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 PSP w Warszawie)

Poważny wypadek w Warszawie. Samochód osobowy wjechał w przystanek autobusowy. Jedna osoba nie żyje.

- Mamy informacje o 10 osobach poszkodowanych. Co do jednej osoby prowadzona restrykcja krążeniowo-oddechowa. Część z tych 10 osób posiadała niewielkie obrażenia. Nie będzie wymagała hospitalizacji. Część już została przewieziona do szpitali - mówił wcześniej st. kpt. Wojciech Kapczyński z miejskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu pracują policjanci, strażacy i służby medyczne.

- Na miejscu liczne siły Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji. Bardzo duże utrudnienia, w zasadzie ruch jest na wysokości tutaj tego zdarzenia, całkowicie wstrzymany na ulicy Woronicza - wskazał Kapczyński.

Do wypadku doszło na przystanku przy ulicy Woronicza na wysokości zajezdni.

