Nowe informacje ws. tragicznego wypadku na Trasie „Ł”. Są wyniki badań Łukasza Ż.

Łukasz Ż. podczas wypadku na Trasie Łazienkowskiej był pod wpływem alkoholu – do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły opinie biegłych z zakresu toksykologii, które potwierdziły to, co podejrzewali śledczy. Sprawa dotyczy tragicznego zdarzenia z września, gdy rozpędzony volkswagen arteon i zepchnął z drogi forda, w którym podróżowała czteroosobowa rodzina. W wypadku zginął kierowca forda.