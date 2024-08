Strzelanina w Wólce Kosowskiej. Nowe fakty ws. mężczyzny, który zmarł w Nadarzynie Cyryl Skiba 13.08.2024 09:04 Mężczyzna, który zginął po wczorajszej strzelaninie pod Warszawą, to obywatel Litwy - dowiedziało się Polskie Radio RDC. Według nieoficjalnych informacji, do zdarzenia doszło w jednym z barów na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej. Policja i prokuratura na razie nie ujawniają, czy z ktoś w tej sprawie został zatrzymany.

Strzelanina w Wólce Kosowskiej. Nowe fakty ws. mężczyzny, który zmarł w Nadarzynie (autor: RDC)

Trwają działania policji i prokuratury po wczorajszej strzelaninie w Wólce Kosowskiej. Na skutek rany postrzałowej zginął mężczyzna. Jak się dowiedzieliśmy, to obywatel Litwy.

Jego ciało znalezione zostało w podwarszawskim Nadarzynie. – Po godzinie 15:20 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Nadarzyn przy ulicy Poniatowskiego doszło do zgonu. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. Wiemy na tą chwilę, że jest to mężczyzna z raną postrzałową. Według wstępnych ustaleń wynika, że do tego zdarzenia doszło na terenie Wólki Kosowskiej, gdzie są prowadzone również działania policjantów. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia – mówił Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Policja nie ujawnia, w jaki sposób postrzelony mężczyzna w Wólce Kosowskiej, trafił do Nadarzyna. Jak jednak ustaliła Polska Agencja Prasowa, do strzelaniny doszło w jednym z barów na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej. Przypadkowi świadkowie zabrali postrzelonego mężczyznę do samochodu, by zawieźć go do szpitala w Nadarzynie. W trakcie jazdy jego stan pogorszył się, w związku z tym mężczyźni wezwali pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji postrzelony mężczyzna zmarł.

