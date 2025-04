Zniszczony płot domu Jerzego Owsiaka. Policja szuka świadków RDC 06.04.2025 15:47 Stołeczna policja szuka świadków zniszczenia płotu Jerzego Owsiaka. Na płocie namalowano sprayem obraźliwe napisy. - Bardzo prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji bądź też z jednostką policji w Piasecznie - mówi sierżant Przemysław Furgała.

Zniszczony płot domu Jerzego Owsiaka. Policja szuka świadków (autor: Jerzy Owsiak/FB)

Warszawska policja prowadzi działania w sprawie w sprawie zniszczenia ogrodzenia domu Jerzego Owsiaka. Na płocie namalowano sprayem obraźliwe napisy.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformował w mediach społecznościowych, że teksty napisane na ogrodzeniu są „konkretne i agresywne”. Opublikował też zdjęcia.

Sierżant Przemysław Furgała ze stołecznej policji wyjaśnia, że po zgłoszeniu sprawy policja prowadzi działania.

- Wczoraj do jednostki policji zgłosił się pokrzywdzony w celu złożenia zawiadomienia o ujawnieniu zniszczenia ogrodzenia na swojej posesji oraz gróźb karalnych. Na miejsce zdarzenia zostali skierowani policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, którzy wykonali oględziny. Dalsze czynności są w toku - mówi.

Przemysław Furgała dodał, że policja prosi o kontakt osoby, które były świadkami zdarzenia.

- Jeśli byliście Państwo świadkiem tego zdarzenia, bardzo prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji bądź też z jednostką policji w Piasecznie. Mogę też podać numer telefonu 47 724 52 13 - apeluje.

Jerzy Owsiak na Facebooku napisał: „Dla nas kolejne traumatyczne przeżycie. Uciekać stąd. Strach. A jak podpalą? To błagam, zadzwońcie, żebyśmy zdążyli wybiec”. Podkreślił, że dom letniskowy stoi przy drodze do kościoła. „Jest okazja, aby rozwiać te wszystkie komentarze o moich domach i willach. To jedyny dom, jaki mamy. Drewniany, dobrze się w nim czujemy” - dodał. W ocenie szefa WOŚP atak to „dalszy ciąg medialnego nakręcania pomówień i oskarżeń z agresywnej stacji telewizyjnej”.

