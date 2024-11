Nie żyje 22-latka potrącona w miejscowości Błonie-Wieś pod Warszawą. Była w ciąży Adrian Pieczka 28.11.2024 11:03 22-latka, która ucierpiała wypadku w miejscowości Błonie-Wieś, zmarła w szpitalu. Była w 14 tygodniu ciąży - dowiedziało się Polskie Radio RDC. We wtorek wieczorem kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych. W tej sprawie zatrzymane zostały trzy osoby.

Potrącenie 22-latki pod Warszawą. Policja zatrzymała dwie osoby (autor: OSP Błonie)

Nie żyje 22-latka potrącona we wtorek w miejscowości Błonie-Wieś pod Warszawą. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, kobieta była w 14 tygodniu ciąży.

- Po przewiezieniu do szpitala kobieta zmarła - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. - Będąca w chwili zdarzenia w 14 tygodniu ciąży. W związku z tą sprawą zatrzymane zostały trzy osoby, w tym domniemany sprawca tego zdarzenia, który bezpośrednio po wypadku zbiegł, oraz dwie osoby, które ułatwiały mu ukrywanie dowodów w tej sprawie - mówi.



Wczoraj informowaliśmy o dwóch osobach zatrzymanych, mających związek z potrąceniem 22-latki na przejściu dla pieszych w miejscowości Błonie-Wieś. Jak się dowiedział reporter Polskiego Radia RDC, to ojciec z synem podróżowali pojazdem.

Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazała, że trwa wyjaśnianie ich udziału w wypadku.

— Zatrzymani to mężczyźni — ojciec z synem. Zabezpieczony został również do dalszych badań samochód biorący udział w tym zdarzeniu — poinformowała Gromek-Oćwieja.

Do wypadku doszło we wtorek wieczorem. Sprawca uciekł, a kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Poszukiwania trwały całą noc.

