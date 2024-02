Pościg w centrum Warszawy i zderzenie z karetką. Policja szuka sprawców Cyryl Skiba 26.02.2024 09:26 Trwają poszukiwania drugiej osoby biorącej udział w wypadku w Alejach Jerozolimskich. BWM uderzyło w toyotę i karetkę pogotowia, która przewróciła się na bok. Ranni zostali ratownicy medyczni. Osoby z bmw uciekły. Po pościgu jedną z nich udało się zatrzymać.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Bydgoszcz)

Policja szuka drugiej osoby z bmw, które w niedzielę ok. godz. 22:00 uderzyło w toyotę i karetkę pogotowia.

Wcześniej kierowca bmw nie zatrzymał się do kontroli. Pościg rozpoczął się w alejach Jerozolimskich, zakończył w alei Prymasa Tysiąclecia na wysokości Wolskiej w kierunku trasy S8

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 22:00. Kierowca BMW nie zatrzymał się do kontroli. Pościg rozpoczął się w Alejach Jerozolimskich, zakończył w alei Prymasa Tysiąclecia na wysokości Wolskiej w kierunku trasy S8.

– Pojazd marki BMW uderzył w toyotę i karetkę pogotowia, która przewróciła się na bok. Ratownicy medyczni zostali zabrani do szpitala. Osoby podróżujące bmw uciekły z rozbitego samochodu. Policjanci rozpoczęli poszukiwania, zadysponowano psa służbowego do poszukiwań. Jedna z tych osób zaraz po zdarzeniu została zatrzymana, to mężczyzna w wieku 20 lat – relacjonuje Marta Sulowska z wolskiej policji.

W pojeździe uciekinierów znaleziono narkotyki – srebrne zawiniątka ze zbryloną substancją.

