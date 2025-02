Narkotyki warte prawie 9 mln zł w mieszkaniu na Woli. Podejrzany 37-latek trafił do aresztu RDC 05.02.2025 06:42 Policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o posiadanie blisko 25 kilogramów narkotyków o łącznej wartości blisko 9 milionów złotych. W trakcie akcji zabezpieczono ponad 10 kilogramów kokainy, ponad 5 kilogramów heroiny oraz blisko 10 kilogramów tabletek MDMA. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. — Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności — przekazał Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy.

6 Podejrzany miał w mieszkaniu narkotyki warte prawie 9 mln zł (autor: Policja)

Śródmiejscy kryminalni ustalili, że jedno z mieszkań na Woli służy jako magazyn oraz punkt przerzutowy narkotyków. Po przyjeździe na miejsce zatrzymali w mieszkaniu 37-latka. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli torby wypełnione różnego rodzaju narkotykami.

— Wszystkie pomieszczenia oraz luksusowy samochód zatrzymanego zostały poddane szczegółowym oględzinom z udziałem technika kryminalistki oraz grupy dochodzeniowo-śledczej. (...) Z uwagi na charakter sprawy do działań skierowano dodatkowe siły policyjne, które zapewniły m.in. bezpieczeństwo konwoju nielegalnych substancji oraz zatrzymanego — przekazał Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy.

W trakcie akcji policjanci zabezpieczyli ponad 10 kilogramów kokainy, ponad 5 kilogramów heroiny oraz blisko 10 kilogramów tabletek MDMA — co w przeliczeniu daje około 25 tys. sztuk. Wartość narkotyków oszacowano na blisko 9 milionów złotych.

Policjanci wciąż pracują nad tą sprawą. Z ustaleń kryminalnych wynika, że narkotyki pochodzą krajów południa Europy i z Ameryki Południowej.

— Zatrzymanego przewieziono do komendy przy ulicy Wilczej. Usłyszał zarzuty związane z posiadaniem znacznej ilości substancji odurzających oraz wprowadzania ich do obrotu. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności — zaznaczył Pacyniak.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec podejrzanego.

Źródło: PAP Autor: RDC /DJ