Miał wymachiwać nożem w pubie. Policjant z Warszawy z zarzutami RDC 19.02.2024 20:51 Zarzut kierowania gróźb karalnych usłyszał warszawski policjant. Funkcjonariusz miał wymachiwać nożem w jednym z pubów na Woli i grozić osobom tam przebywającym. Został zawieszony w czynnościach i toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

Policja/zdjęcie ilustracyjne (autor: Polska Policja/Twitter)

Policjant, który w jednym z pubów na warszawskiej Woli, miał wymachiwać nożem i grozić klientom lokalu, usłyszał zarzut.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, będąc pod wpływem alkoholu, miał wejść do lokalu, wyjąć nóż, pokazać go klientom, aż wreszcie wykonywać ruch przypominający zadawanie ran na szyi. Wezwano policję, a mundurowy trafił do izby zatrzymań.

– Funkcjonariusz po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec osób przebywających w tym lokalu. Sąd uznał, że wystarczające dla prawidłowego zabezpieczenia tego postępowania będzie zastosowanie wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych – mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna.

Policjant ma zasądzony dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakazem zbliżania się do nich, a także nakazem powstrzymania się od spożywania alkoholu.

Funkcjonariusz został zawieszonych w czynnościach służbowych. W tej sprawie trwa także postępowanie dyscyplinarne.

