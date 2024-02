16-latka zwabiła mężczyznę do mieszkania. Tam napadli na niego jej wspólnicy RDC 07.02.2024 08:54 Są zarzuty i tymczasowy areszt dla dwóch 22-latków, którzy napadli na mężczyznę po tym, jak ten został zwabiony do mieszkania przez 16-letnią dziewczynę. Do zdarzenia doszło na warszawskiej Woli. Pokrzywdzony sam zgłosił się na policję.

Zatrzymany ws. napadu (autor: KRP IV)

Dwóch 22-latków i nastolatkę podejrzanych o rozbój zatrzymali policjanci z Woli. 16-latka zwabiła mężczyznę do mieszkania. Tam napadli na niego jej wspólnicy. Grozili pokrzywdzonemu m.in. nożem i ukradli mu pieniądze. Obaj napastnicy zostali aresztowani, nieletnia trafiła do ośrodka wychowawczego.

Pokrzywdzony sam zgłosił się na policję, gdzie dokładnie opisał okoliczności napadu.

– Wynikało z nich, że umówił się z dziewczyną w mieszkaniu. Został tam wciągnięty przez dwóch mężczyzn do środka, którzy grozili mu nożem i metalową rurką, zażądali pieniędzy. Po tym, jak zabrali mu 1500 złotych, wyrzucili go stamtąd, a sami uciekli – zrelacjonowała Marta Sulowska z wolskiej komendy.

Zatrzymani za napad na Woli

Policjanci szybko ujęli 16-latkę i jednego z dwóch 22-latków, drugiego nieco później. Okazało się, że miał on przy sobie narkotyki i dokument należący do innej osoby. Obaj zostali zatrzymani, a nieletnia trafiła do policyjnej izby dziecka.

W prokuraturze podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące dokonania wspólnie i w porozumieniu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a jeden z nich odpowie też za posiadanie środków odurzających i ukrywanie dokumentu. Nieletniej został określony czyn karalny dotyczący „rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia”.

Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące, natomiast nieletnia została umieszczona w ośrodku wychowawczym.

