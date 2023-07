Korki na Czerniakowskiej. Miasto odpowiada: Jesteśmy tego świadomi Adrian Pieczka 05.07.2023 08:51 Byliśmy tego świadomi, dlatego prace mają miejsce w wakacje – Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym odnosi się do korków na ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Kolejny remont w tym rejonie, tym razem sieci wodociągowej, zwęził jezdnie do dwóch pasów ruchu i stworzył w porannym szczycie duży zator.

Korki na Czerniakowskiej (autor: RDC)

Prace związane z przebudową sieci wodociągowej na Mokotowie sprawiają, że kierowy jadący ze Śródmieścia w kierunku Wilanowa muszą się liczyć z utrudnieniami. Zachodnia część ulicy Czerniakowskiej została wyłączona z ruchu.

Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym zapewnia o swoich staraniach, aby wszelkie utrudnienia na Wisłostradzie, w tym na Czerniakowskiej, miały miejsce i ograniczały się do wakacji.

– Obserwujemy, że to generuje zatory, jesteśmy tego świadomi, dlatego te prace mają miejsce właśnie w połowie lipca i potrwają do końca wakacji po to, żeby oddać już gotową jezdnię i całą arterię na początek roku szkolnego warszawiakom – mówi dyrektor BZDR Tomasz Dombi.

Kierowcy – jak jednak przekonał się nasz reporter – są poirytowani kolejnymi remontami i zmianami w ruchu.

Taka organizacja ruchu potrwa do końca wakacji.

Prace na Wisłostradzie

Utrudnienia w tej okolicy są również związane z pracami między mostami Śląsko-Dąbrowskim i Gdańskim. Choć wodociągowcy zakończyli już tam budowę kolektora, to teraz rozpoczęli odtwarzanie nawierzchni Wisłostrady.

Prace zaplanowano na obu jezdniach Wisłostrady. Robotnicy od dziś zajmują po jednym pasie ruchu – skrajny lewy lub środkowy. Chwilowo zamknięte mogą być dwa pasy. Na wyremontowanych jezdniach przywracana będzie organizacja ruchu sprzed budowy kolektora.

Od dziś przez mniej więcej tydzień wodociągowcy będą pracowali na wysokości ulicy Nowy Zjazd. W ostatnim tygodniu lipca przeniosą się z robotami przed Ogrody Zamku Królewskiego oraz w okolice ulicy Bednarskiej.

Stałą organizację ruchu przywrócą w tych miejscach jeszcze przed końcem miesiąca. Wtedy również zostanie ponownie uruchomiony fotoradar przy ulicy Karowej.

