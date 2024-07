Weekendowe prace na drogach. Zmiany przy Marsa i na Wale Miedzeszyńskim [SPRAWDŹ] RDC 12.07.2024 19:32 Rozpoczynają się weekendowe prace remontowe w Warszawie, a to oznacza utrudnienia dla kierowców oraz objazdy komunikacji miejskiej. O godz. 20:00 zamknięty zostanie przejazd przez tory na Marsa. Z kolei o godz. 22:00 rozpocznie się frezowanie na Wale Miedzeszyńskim w kierunku Wawra.

Remont przejazdu przez tory kolejowe na ulicy Marsa w Rembertowie (autor: InfoUlice Warszawa/FB)

Drogowcy i kolejarze rozpoczynają weekendowe prace, co będzie się wiązało ze zmianą ruchu i utrudnieniami.

O godz. 20:00 zamknięty zostanie przejazd przez tory kolejowe na ulicy Marsa w Rembertowie – wymaga on pilnej naprawy. Prace w tym miejscu potrwają do poniedziałku 15 lipca do godz. 5:00.

Objazd poprowadzi ulicą Żołnierską przez tory PKP i Strażacką.

Ostatnie piątkowe kursy autobusów linii 115 od skrzyżowania ulic Marsa i Ilskiego w obu kierunkach będą ulicami: Marsa, Żołnierską, Strażacką, Zesłańców Polskich, Cyrulików i aleją Chruściela „Montera”.

W sobotę i niedzielę autobusy linii 115 będą kursowały na trasie skróconej – aleją Komandosów oraz ulicami Ilskiego i Marsa do stacji kolejowej Rembertów. W tym czasie uruchomiona zostanie linia zastępcza Z15, która połączy północny Rembertów ze stacją kolejową Warszawa Rembertów.

Autobusy linii zastępczej pojadą trasą: PKP Mokry Ług, Czwartaków, al. Sztandarów, rondo Fieldorfa „Nila”, al. Chruściela „Montera”, PKP Rembertów (przystanek 05), al. Chruściela „Montera”, Cyrulików, Zesłańców Polskich, Cyrulików, al. Chruściela „Montera”, PKP Rembertów (przystanek 06).

W drodze powrotnej autobusy pojadą ulicami: al. Chruściela „Montera”, rondo Fieldorfa „Nila”, al. Sztandarów do PKP Mokry Ług.

Zmiany na Wale Miedzeszyńskim

Drogowcy zaś rozpoczynają frezowanie na Wale Miedzeszyńskim

Od piątku do niedzieli wyremontowany zostanie prawy pas Wału Miedzeszyńskiego w kierunku Wawra. Jezdnia od mostu Poniatowskiego do ulicy Zwycięzców będzie węższa.

Drogowcy rozbiorą starą nawierzchnię, a potem ułożą wzmocnienie i nowy asfalt. Prace na Wale Miedzeszyńskim potrwają od godz. 22 w piątek, 12 lipca, do godziny 6 w poniedziałek, 15 lipca.

Kierowcy będą jeździli lewym pasem; objazd poprowadzi ich mostem Poniatowskiego, Wisłostradą i mostem Łazienkowskim.

„Ze względu na konieczność zachowania bezpiecznej odległości od maszyn lewy pas będzie zwężony od godziny 21 do 6. W dzień drogowcy przywrócą jego zwykłą szerokość” – przekazał ratusz.

W czasie prac nie będzie wjazdu na serwisówkę biegnącą wzdłuż Wału. Kierowcy skręcą w lewo w Zwycięzców. Wyjazd ze Zwycięzców w lewo będzie tylko z jednego pasa.

Zamknięty będzie przejazd dla rowerów przez Wał Miedzeszyński na skrzyżowaniu ze Zwycięzców. Przejście dla pieszych będzie czynne w czasie przerw w robotach.

