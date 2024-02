Most pieszo-rowerowy nad Wisłą prawie gotowy. Kiedy otwarcie? [SPRAWDŹ] Przemysław Paczkowski 15.02.2024 07:07 Most w zasadzie jest gotowy. Trwają prace wykończeniowe na zachodnim brzegu — tak postępy prac przy budowie Mostu na Pragę komentuje rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Teraz przyszedł czas na odbiory prac i formalności związane z dopuszczeniem do użytkowania. Otwarcie mostu planowane jest na wiosnę tego roku.

Kiedy otwarcie Mostu na Pragę? (autor: mostnaprage.waw.pl)

Most pieszo-rowerowy nad Wisłą prawie gotowy. Wykonywane są już ostatnie prace po stronie praskiej. Zaawansowanie prac to około 90 proc.

Teraz przyszedł czas na odbiory prac i formalności związane z dopuszczeniem do użytkowania.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski informuje, że nie można jeszcze podać konkretnej daty otwarcia.

— Most w zasadzie jest gotowy. Trwają prace wykończeniowe na zachodnim brzegu. To jeszcze nie jest koniec, dlatego że czekają nas testy i odbiory. To trochę potrwa. Otwarcie mostu planujemy na wiosnę tego roku — oznajmia Dybalski.

Most na Wiśle będzie przeznaczony tylko dla pieszych i rowerzystów i będzie miał 452 m długości. Koszt inwestycji to ok. 120 mln złotych.

