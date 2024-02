Będzie przebudowa całego kwartału w rejonie Złotej i Zgody w Warszawie Przemysław Paczkowski 14.02.2024 22:05 Warszawa ogłosiła przetarg na przebudowę ulic Zgody i Złotej w Śródmieściu. Kwartał ulic Sienkiewicza, Jasnej, Zgody i Złotej ma zmienić się nie do poznania. Będzie więcej drzew, krzewów i miejsc do odpoczynku. W ramach przebudowy powstaną też trzy nowe miejskie place.

Będzie przebudowa całego kwartału ulicy w rejonie Złotej i Zgody w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Będzie przebudowa całego kwartału ulicy w rejonie Złotej i Zgody. Właśnie został ogłoszony przetarg dla tego dużego obszaru w ścisłym centrum o powierzchni aż 2,5 hektara, czyli 10 razy większej niż plac Pięciu Rogów.

- To będzie diametralna zmiana - mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. - To jest przedsięwzięcie związane z przebudową przestrzeni miejskiej w centrum Warszawy, jakiego nie było od wojny. Cały ten kwartał zmieni się trochę w stylu placu Pięciu Rogów, chociaż bardziej zielono. Zwłaszcza te placyki. One będą miały taki charakter trochę parkowy - tłumaczy.





Miejskie place mają powstać na terenie obecnych parkingów, ale jak zapewnia Dybalski, miejsc do parkowania nie ubędzie, bo powstają nowe pod placem Powstańców.

- Miejsca do parkowania nie znikną, tylko zostaną przesunięte pod ziemię. Tam w tym momencie jest nieco ponad 900 miejsc parkingowych w całym tym kwartale, parking podziemny to jest 420 miejsc i tyle zniknie z góry - wyjaśnia.





Wykonawca, który zwycięży w przetargu będzie miał 2 lata na przebudowę ulic.

