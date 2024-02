Ulica zamieniła się w staw dla kaczek. Wielka kałuża w Ursusie utrudnia dojście do osiedla Przemysław Paczkowski 14.02.2024 14:34 Staw dla kaczek na ursuskiej drodze. Po ulewnych deszczach na ulicy Górna Droga tworzy się duża kałuża. To tworzy problem z dojazdem do pobliskiego osiedla. Jak przekazała RDC rzeczniczka Ursusa Agnieszka Wall sprawa zalewania ulicy jest znana władzom od dawna.

3 Ulica zamieniła się w staw dla kaczek. Wielka kałuża w Ursusie utrudnia dojście do osiedla (autor: RDC)

Mieszkańcy ulicy Górna Droga w Ursusie skarżą się na stojącą tu po ulewnych deszczach wodę. Ulica znajdująca się tuż przy drodze ekspresowej S2 zamieniła się w staw dla kaczek. Droga jest dla mieszkańców dojazdem do pobliskiego osiedla.

– Wielka kałuża utrudnia dojście do osiedla nie tylko pieszym, ale też kierowcom – mówi Krzysztof Daukszewicz z Bezpiecznego i Zielonego Ursusa. – Pod spodem są dość spore dziury, więc przejechać się da samochodem, ale jeżeli ktoś nie wie jak, gdzie jest dziura, to łatwo mu złapać jakieś po prostu uszkodzenie zawieszenia. Piesi mają najgorzej, to trzeba omijać jakoś po błocie, żeby w ogóle przejść.

Jak przekazuje nam rzeczniczka Ursusa Agnieszka Wall sprawa zalewania ulicy jest znana władzom od dawna.

– Teren należy do Generalnego Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – mówi Wall – Po kolejnej tego typu sytuacji napisaliśmy pismo do zarządcy drogi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o pilne zajęcie się tematem. Jednocześnie planujemy zwiększyć możliwości chłonne rowu odwadniającego te ulice, a tymczasem przy intensywnych opadach interwencyjnie odpompowujemy wodę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłosić przetarg na wykonanie dodatkowego odwodnienia S2 od węzła Konotopa do węzła Puławska. Prace mają zostać zrealizowane w systemie projektuj i buduj.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/AP