Niebezpieczna droga do szkoły w Ursusie. „Tu jest lawirowanie”

Dzieci w Ursusie, aby dojść do szkoły podstawowej, muszą przechodzić przez bramę dla samochodów. Dzieje się tak ze względu na źle zabezpieczone prace remontowe obok szkoły. — Widziałem, że ośmioletnia dziewczynka biegała między samochodami — mówi Krzysztof Daukszewicz ze stowarzyszenia Bezpieczny i Zielony Ursus. Jego zdaniem, może to doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.