Ponad 50-letnie drzewa zostaną usunięte przez budowę metra na Pradze? Miłosz Kuter 24.06.2024 21:27 Ponad 50-letnie drzewa mogą zniknąć z ul. Podskarbińskiej na warszawskiej Pradze, a to wszystko przez budowę III linii metra. Jak poinformował samorząd osiedla Kamionek, w ramach inwestycji miasta stare platany mają zostać usunięte na odcinku od Żupniczej do Stanisławowskiej. – Chcemy uchronić te drzewa przed wycinką – mówi przewodniczący rady osiedla Kamionek Adam Majewski.

3 Czy drzewa na Podskarbińskiej zostaną wycięte? (autor: RDC)

Przez budowę III linii metra na Pradze-Południe z krajobrazu dzielnicy mogą zniknąć ponad 50-letnie drzewa.

– Chcielibyśmy, żeby drzewa wzdłuż Podskarbińskiej, w szczególności wzdłuż stadionu „Orzeł”, zostały zachowane przy budowie metra. Jeżeli nie jest to możliwe, to przynajmniej wyciąć to, co niezbędne, lub najlepiej przesadzić te doniosłe i stare drzewa. Wiemy, że nasadzenia zastępcze zanim będą tak dorodne jak te drzewa, to minie kolejnych 50 lat – mówi przewodniczący rady osiedla Kamionek Adam Majewski.

Prace na ul. Podskarbińskiej będą związane z budowa stacji „Mińska”.

– Z uwagi na ograniczaną przestrzeń brak jest możliwości ulokowania obiektu podziemnego. Szczegółowe dane związane z gospodarką zielenią zostaną opracowane na etapie projektu budowlanego. Projekt gospodarki zielenią zawierać będzie informacje dotyczące kwalifikacji drzew i krzewów do adaptacji do usunięcia z ewentualnym podziałem na drzewa przesadzane i wycinane – informuje rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

Na razie jednak nie ma ostatecznej decyzji w sprawie drzew. Niemniej w ramach inwestycji pojawi się nowa zieleń. Prace projektowe dotyczące III linii metra zakończą się w 2027 roku.

Źródło: RDC Autor: Miłosz Kuter/PA