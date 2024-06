Zmiany w ruchu w Wilanowie. Plac budowy trasy tramwajowej przenosi się na drugą jezdnię RDC 24.06.2024 07:48 Zmiany w ruchu na budowie linii tramwajowej do Wilanowa. Plac budowy przeniósł się na drugą jezdnię. Od poniedziałku, 24 czerwca, kierowy jadą nowo wybudowaną nitką alei Rzeczypospolitej i ulicy Jana III Sobieskiego, pomiędzy Klimczaka a Nałęczowską.

Plac budowy trasy tramwajowej do Wilanowa przenosi się na drugą jezdnię. Od poniedziałku, 24 czerwca, kierowy jadą nowo wybudowaną nitką alei Rzeczypospolitej i ulicy Jana III Sobieskiego, pomiędzy Klimczaka a Nałęczowską.

Aleja Rzeczypospolitej z ulicą Oś Królewska

W alei Rzeczypospolitej, zarówno od Klimczaka jak i alei Wilanowskiej, nie ma skrętu w lewo. Na Osi Królewskiej od skarpy jest po jednym pasie w każdą stronę. W kierunku ulicy Sarmackiej zostały otwarte obie jezdnie. Z tej strony można pojechać prosto lub skręcić w obu kierunkach w aleję Rzeczypospolitej.

Aleja Rzeczypospolitej z Jana III Sobieskiego i aleją Wilanowską

W alei Rzeczypospolitej i alei Wilanowskiej od strony Ursynowa nadal jest jeden pas do skrętu w lewo i jeden do jazdy prosto lub w prawo. Od Pałacu w Wilanowie kierowcy pojadą tylko prosto do Doliny Służewieckiej. Na Jana III Sobieskiego są dwa pasy: prosto lub w prawo oraz prosto lub w lewo.

Jana III Sobieskiego z ulicą Nałęczowską

Kierowcy jadący ulicą Jana III Sobieskiego z obu kierunków nie skręcą w lewo. Z Nałęczowskiej można wyjechać w prawo, pojechać prosto lub skręcić w lewo. Na Śródziemnomorskiej nic się nie zmieniło.

Dojazdy do posesji

Wykonawca zapewnił dojazd do wszystkich posesji. Wyjazd z budynków zlokalizowanych po parzystej stronie alei Rzeczypospolitej jest tylko w prawo. Dla mieszkających po drugiej stronie zostały wytyczone dojazdy fragmentami zamkniętej jezdni.

Droga prowadząca do ulicy Dyniowej straciła połączenie z aleją Rzeczypospolitej. Objazd został wyznaczony ulicą Zdrową i aleją Wilanowską. Zapewniony jest dojazd do Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Wyjazd na Jana III Sobieskiego odzyskała ulica Goplańska.

Piesi, rowerzyści i pasażerowie

Na wysokości Instytutu Psychiatrii i Neurologii zostało wyznaczone przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym przez jezdnię ulicy Jana III Sobieskiego. Droga dla rowerów jest dostępna po stronie szpitala. Po drugiej stronie ulicy, od Nałęczowskiej do wspomnianej zebry, jest nadal ciąg pieszo-rowerowy, a do alei Wilanowskiej – tylko chodnik.

Przystanki autobusowe zostały przeniesione na nową jezdnię. W następnych etapach wykonawca będzie przekładał ruch na drugą jezdnię pomiędzy ulicami Klimczaka i Branickiego oraz Chełmską i Idzikowskiego.

