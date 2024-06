Koniec remontów na Bródnie i ulicy Filtrowej. Tramwaje wracają na swoje trasy RDC 23.06.2024 17:42 Kończą się remonty tramwajowe na Bródnie i ulicy Filtrowej, a na Obozowej gotowe są już wszystkie przebudowywane przystanki. Od początku wakacji tramwaje pojadą po kilku kilometrach wyremontowanych torów, a pasażerowie będą mogli korzystać z bezpiecznych i wygodnych przystanków - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Tramwaje wracają na Filtrową (autor: Leszek Peczynski/WTP)

Od poniedziałku tramwaje ponownie będą kursowały ulicami Nowowiejską i Filtrową – między al. Niepodległości a pl. Narutowicza. Na swoje zwykłe trasy wrócą tramwaje linii 15, 35 i turystycznej 36.

"Piętnastka" będzie jeździła na trasie Marymont Potok – P+R al. Krakowska, a linia 35 między Piaskami a pętlą przy ulicy Banacha. Tramwaje specjalne nr 36 Warszawskich Linii Turystycznych wrócą natomiast na pl. Narutowicza. Przestaną kursować autobusy zastępczej linii Z-15.

Utrudnienia skończą się także dla kierowców

W piątek wieczorem znowu pojadą oni w dwóch kierunkach – pomiędzy ulicą Raszyńską a Mianowskiego. Z kolei w poniedziałkowy poranek, 24 czerwca, przywrócona zostanie stała organizacja ruchu na skrzyżowanie ulic Krzywickiego i Nowowiejskiej, czyli przejazd przez tory. "Przez kilka tygodni ekipy Tramwajów Warszawskich wymieniły odcinki zużytych szyn na Ochocie i zbudowały odwodnienie. Dzięki temu torowisko nie będzie już zalewane po intensywnych deszczach. Korzystając z wyłączenia ruchu, robotnicy wymienili także szyny na skrzyżowaniach ulicy Krzywickiego z Nowowiejską oraz z Filtrową" - przekazał ZTM.

Także od poniedziałku tramwaje linii 1, 3, i 4 (linia 25 ma wakacyjną przerwę) wrócą na Bródno, czyli nie będą kończyły swoich kursów przy rondzie Żaba. Autobusy linii 234 wrócą na swoją stałą trasę do Żerania Wschodniego, przestaną jeździć autobusy zastępczej linii Z-1.

Tramwaje linii 1 będą ponownie jeździły między Annopolem a ulicą Banacha

"Trójka" z Gocławka także dojedzie do Annopola, a trasa "Czwórki" sięgnie pętli Żerań Wschodni. Jeszcze przed weekendem otwarty zostanie przejazd przez torowisko przy ulicy Staniewickiej, a w poniedziałek wrócą dwa kierunki ruchu na Matki Teresy z Kalkuty, od Rembielińskiej do Ogińskiego. ZTM zaznaczył, że remonty objęły wymianę torów wzdłuż ulicy Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej. Wykonane zostało tam tzw. korytowanie i położenie całego torowiska od nowa. Wymieniono podkłady i wszystkie szyny. Sporo prac związanych było z siecią trakcyjną (wymiana słupów, naciągów i kabli zasilających). Do tego doszła naprawa przejazdów, położenie nowych nawierzchni na odcinku ok. 4 km. Nowością jest odwodnienie, którego wcześniej nie było. "Ten remont był bardzo potrzebny, bo ta trasa stanie się za kilka miesięcy jedną z najbardziej obciążonych na całej sieci tramwajowej w Warszawie. Wyjeżdżać i zjeżdżać tędy, do nowej zajezdni na Annopolu, będzie kilkadziesiąt tramwajów na godzinę" - przekazał ZTM.

Najstarsze fragmenty torowiska pamiętały lata 1999-2000

Wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkuty szyny były jeszcze przytwierdzone do drewnianych podkładów. Na ulicy Obozowej gotowych jest już sześć nowych przystanków – Magistracka, Deotymy i Dalibora. Wszystkie nowe wiaty przystankowe mają zielone dachy z rozchodnika.

Prace na ulicy Obozowej były rozłożone na kilka etapów – w 2023 roku tramwajarze wymienili ponad 2 km torów, które obsadzili rozchodnikiem. Z kolei w tym roku zajęli się przebudową przystanków. Wymagało to zamykania raz jednej, raz drugiej jezdni. Od nocy z piątku na sobotę, z 21 na 22 czerwca, kierowcy znowu będą korzystali z obu nitek tej ulicy.

