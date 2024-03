Mniej wakatów w straży miejskiej niż w policji. „Obniżamy z miesiąca na miesiąc” RDC 14.03.2024 08:55 Na terenie m.st. Warszawa w policji jest około 1,6 tys. wakatów w policji, a na terenie całego garnizonu 2,5 tys. — poinformował w środę dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Michał Domaradzki. Zmniejsza się natomiast liczba wakatów w straży miejskiej.

W Warszawie jest około 1,6 tys. wakatów w policji, poprawia się sytuacja w straży miejskiej (autor: UM Dzierżoniow/Zdjęcie ilustracyjne)

Na najbliższej sesji warszawscy radni zdecydują o tym, czy przeznaczyć 1,44 mln zł dla policji jako rekompensatę za czas służby ponadnormatywnej od kwietnia do czerwca 2024 roku. Domaradzki wyjaśnił, że m.in w ten sposób chcą wspomóc garnizon stołeczny.

— Chcemy zwiększyć środki, które miasto przeznacza co roku na służby ponadnormatywne. Na terenie miasta stołecznego Warszawa jest w policji około 1,6 tys. wakatów, a na terenie całego garnizonu 2,5 tys., więc jest to 25 proc. kadry. Toczą się też prace na temat szybszej ścieżki i faktycznego wykorzystania służb mundurowych. Tu jest pewna niedoskonałość - tylko 4 proc. absolwentów klas mundurowych finalnie trafia do służb mundurowych — zauważył Domaradzki.

Dodał, że trwają prace, by ten potencjał wykorzystać.

— Bo czasy, kiedy kandydatów do policji było kilkunastu na jedno miejsce nie są już aktualne — dodał.

Zapewnił, że komendant stołeczny robi wszystko, łącznie z akcjami informacyjnymi, by tę sytuację zmienić.

— W tym miesiącu będzie rozstrzygnięty konkurs organizowany wraz ze stołeczną policją, w który zaangażowani są uczniowie klas średnich, na kampanię promocyjną zachęcającą do wstąpienia do policji — wyjaśnił.

Straż miejska w lepszej sytuacji

Dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa podkreślił, że zdecydowanie inna sytuacja jest w straży miejskiej.

— Liczba wakatów się zmniejsza m.in dzięki regulacjom płacowym — wyjaśnił.

Przypomniał, że funkcjonariusze tej formacji dostali m.in dzięki decyzji radnych, 17 proc. podwyżki.

— Udało nam się zahamować trend odejść i małymi krokami obniżamy ilość wakatów, z miesiąca na miesiąc — dodał.

Na początku marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty nowelizacji rozporządzeń dotyczących uposażeń policjantów, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej. Chodzi o zmiany, które umożliwią wypłatę funkcjonariuszom tych służb podwyżek, którymi objęta została sfera budżetowa. Każdy z funkcjonariuszy ma otrzymać średnio 20 proc. podwyżki.

Podwyżki dla sfery budżetowej w wysokości 20 proc. zostały zapisane w tegorocznej ustawie okołobudżetowej; będą one wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2024.

