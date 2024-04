Z Młocin do Palmir. Na trasę wracają autobusy linii 800 [SPRAWDŹ] RDC 05.04.2024 09:58 Od 6 kwietnia autobusy linii 800 po zimowej przerwie wracają na swoją trasę. Linia 800 dowozi do Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry i do Kampinoskiego Parku Narodowego - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Od soboty autobusy linii 800 wracają do Palmir (autor: ZDM)

Po zimowej przerwie wracają autobusy linii 800. Kursować będą we wszystkie soboty, niedziele i święta, oprócz czwartku 15 sierpnia.

Pojadą na trasie: Metro Młociny, al. gen. Wittek, Pułkowa, Łomianki, Kiełpin Stary : Kolejowa, Kiełpin Stary, Dziekanów Leśny: Kolejowa, Dziekanów Polski: szosa gdańska, Palmiry: szosa gdańska, palmirska droga, Kampinoski Park Narodowy: palmirska droga do Palmiry-Muzuem.

„Podróż autobusami linii 800 to doskonały pomysł na weekendową wycieczkę do muzeum i miejsca pamięci. Zobaczyć tu można wystawę poświęconą egzekucjom w Palmirach i na terenie Puszczy Kampinoskiej w latach 1939–1943, oraz wydarzeniom na tym obszarze w trakcie II wojny światowej. Na cmentarzu spoczywa m.in. lekkoatleta Janusz Kusociński i marszałek Sejmu Maciej Rataj” - przekazał ZTM.

Wizytę w muzeum można połączyć ze spacerem i do domu wrócić również komunikacją miejską. Trasa krótszego prowadzi czarnym szlakiem przez ścieżkę dydaktyczną Do Karczmiska i do Truskawia, skąd odjeżdżają autobusy linii 210. Można również dojść niebieskim szlakiem do Pociechy, a następnie zielonym przez uroczysko Na Miny do Dziekanowa Leśnego, gdzie zatrzymują się autobusy linii 150.

Czytaj też: Nie ma gdzie parkować, nie ma jak przejść. Chodnik na Mokotowie notorycznie zastawiony