Inwestycje, nowy tabor i większe wpływy z biletów. WTP podsumował 2024 rok

Warszawski Transport Publiczny podsumował 2024 rok (autor: WTP)

Inwestycje tramwajowe, zakup nowego taboru i większe wpływy z biletów — poznaliśmy podsumowanie 2024 roku przygotowane przez Warszawski Transport Publiczny. Upłynął on pod znakiem budowy linii tramwajowych czy prac nad kolejnymi linia metra. W zeszłym roku udało się podpisać umowę na projekt trzeciej linii oraz prace przedprojektowe na czwartą linię.

Urzędnicy zaprezentowali również konkretne liczby. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska poinformowała, że wzrosła o 500 tysięcy liczba pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

— Blisko miliard podróży przejechali komunikacją miejską nasi mieszkańcy i goście odwiedzający stolicę. Nasz tabor wykonał prawie 280 milionów wozokilometrów. Sprzedaliśmy ponad 115 milionów sztuk różnego rodzaju biletów, z czego uzyskaliśmy dochód na poziomie miliarda złotych — powiedziała Strzegowska.

Sekretarz m. st. Warszawy Maciej Fijałkowski wskazał, że poprzedni rok pokazuje, że udało się stworzyć efektywny system transportu, z którego chętnie korzystają warszawiacy.

— Ten system jest oczywiście bardzo rozbudowany — to jest grubo ponad 1500 autobusów, które codziennie wyjeżdżają, ponad 400 wyjeżdżających tramwajów. Szybka Kolej Miejska z Kolejami Mazowieckimi, no to pewnie w granicach 200-300 pociągów, które jeżdżą, 100 pociągów metra. Duże dane pokazują od lat, że Warszawa jest jedną z tych metropolii wśród krajów rozwiniętych, gdzie jest najwyższy odsetek osób korzystających z transportu publicznego — przekazał Fijałkowski.

Plany na przyszły rok to oddanie nowych stacji metra na linii M2 czy rozstrzygnięcie przetargów na zakup nowych autobusów i tramwajów.

