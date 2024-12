Szybszy dojazd autobusem do kolei w Wawrze. Zmiany w rozkładzie linii 161 [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 11.12.2024 08:59 W najbliższą niedzielę zmieni się trasa linii 161. Autobusy będą podjeżdżać pod stację kolejową w warszawskim Wawrze w obu kierunkach. Dotychczas podróżni jadący w stronę kolejki, musieli dotrzeć aż do krańca trasy, bo w drodze powrotnej pojazd stawał przy peronie.

Zmiany w rozkładzie linii 161 (autor: WTP)

Pasażerowie linii 161 szybciej dojadą do kolei w warszawskim Wawrze, ponieważ zmieni się jego trasa.

Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert informuje, że od niedzieli autobusy będą podjeżdżać pod stację w obu kierunkach.

— W kierunku krańca Olecka autobusy będą jechały prosto ulicą Bysławską i zatrzymały się przy stacji kolejowej Warszawa Falenica. Potem Patriotów, Młodą, Derkaczy wrócą na Bysławską i dojadą do swojego krańca na Oleckiej — wymienia Kunert.

Dodatkowo autobus zatrzyma się we wszystkich kursach przy cmentarzu przy ulicy Izbickiej.

Zmiana korzystna dla mieszkańców?

Zdaniem radnej Wawra Magdaleny Nożykowskiej, trzeba zobaczyć testowo, czy zmiana będzie korzystna dla mieszkańców.

— Czy faktycznie ta pętla była zbędna. Natomiast jeżeli mieszkańcy okolic przystanku Oleckiej będą sprzeciwiali się temu, to ja bym to przywróciła. Więc robiłabym to testowo — mówi Nożykowska.

W niedzielę zmieni się również rozkład jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej zatrzymującej się na stacjach Warszawa Radość i Warszawa Falenica, do których dojeżdża linia 161.

