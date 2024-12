Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w sylwestra i w okresie noworocznym RDC 31.12.2024 06:07 Przez całą sylwestrową noc w Warszawie będzie kursowało metro, ale w zmienionych godzinach. Więcej zmian w rozkładach jazdy w komunikacji miejskiej będzie w całym okresie noworoczny – aż do święta Trzech Króli 6 stycznia. Od dziś m.in. rzadziej kursują tramwaje.

Zmiany w rozkładach jazdy w Warszawie (autor: TW UM Warszawa)

W okresie noworocznym, a także w święto Trzech Króli obowiązują zmienione rozkłady jazdy – dostosowane do potrzeb osób korzystających w te dni z komunikacji publicznej. Przez całą sylwestrową noc będzie kursowało metro. Przed podróżą warto jednak sprawdzić rozkład. Wciąż można także zaplanować spacer zimowym deptakiem na Trakcie Królewskim.

31 grudnia – Sylwester

W ostatni dzień roku autobusy będą kursowały według standardowych rozkładów jazdy, z wyjątkiem linii 106, 122, 125, 154, 170, 173, 174, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 188, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 212, 317, 319, 338, 414, 507, 509, 523, 739.

Wybrane linie autobusowe będą miały zmienione trasy, a kursowanie linii 196, 256, 263, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2, Z-8 będzie zawieszone. Nieco innymi trasami będą kursowały autobusy linii 130, 134, 192, 326, 401.

Tramwaje będą jeździły co 5 lub 10 minut w godzinach szczytu, w pozostałych co 7,5 lub co 15 minut. Pociągi metra w godzinach szczytu będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund (linia M1) oraz co 3 minuty i 30 sekund (linia M2). W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia metro będzie kursowało przez całą noc.

1 stycznia – Nowy Rok

W Nowy Rok autobusy będą jeździły „świątecznie”, natomiast tramwaje i metro według specjalnego rozkładu jazdy (jak w święta Bożego Narodzenia).

Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 13, 14, 18, 27. Nie będą tego dnia jeździły autobusy linii 102, 107, 117, 118, 125, 126, 129, 156, 160, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 201, 207, 219, 221, 226, 228, 234, 256, 263, 512, 514, 516, Z-8.

Zmienione zostaną rozkłady autobusów 106, 112, 120, 122, 133, 136, 139, 141, 152, 153, 163, 165, 170, 172, 177, 189, 194, 212, 217, 239, 523, 527.

Nieco innymi trasami będą kursowały autobusy 130, 131, 134, 143, 154, 164, 194, 202, 218, 521.

2–3 stycznia – czwartek, piątek

Tramwaje i metro będą kursowały z mniejszą częstotliwością niż w dni powszednie – tramwaje w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, a pociągi metra w godzinach szczytu co 2 minuty i 50 sekund (linia M1) oraz co 3 minuty i 30 sekund (linia M2).

W przypadku autobusów będą niewielkie korekty – nie wyjadą autobusy 196 i E-2, 179 będą miały zmieniony rozkład, 114 nie będzie miało kursów realizowanych w dni nauki, natomiast na linii 110 nie będzie podjazdów pod placówki oświatowe.

4–5 stycznia – sobota, niedziela

Komunikacja wróci do „poświątecznego trybu” – będą obowiązywały standardowe rozkłady jazdy, poza linią 196, która zostanie zawieszona.

Również w niedzielę będą nocne kursy metra.

6 stycznia – Trzech Króli

Tego dnia będą obowiązywały świąteczne rozkłady jazdy. Nie wyjadą autobusy linii 126 i 196, a 193 będzie miała specjalny rozkład jazdy.

Zimowe spacery Traktem Królewskim

To już ostatnia okazja, żeby skorzystać ze spacerów po deptaku na Trakcie Królewskim, czyli – zamkniętych dla ruchu samochodowego – ulic od palmy przy rondzie gen Ch. De Gaulle’a do kolumny Zygmunta III Wazy.

Tak będzie w najbliższy weekend – włącznie z Nowym Rokiem. Po raz ostatni Trakt zostanie wyłączony z ruchu w dłuższy weekend święta Trzech Króli, czyli od 4 do 6 stycznia. W tych dniach autobusy w rejonie ul. Nowy Świat i Krakowskiego Przedmieścia pojadą inaczej.

Warto skorzystać z takiej okazji i wybrać się np. na sylwestrowy lub noworoczny spacer i zobaczyć choinkę na placu Zamkowym oraz efektowną i cieszącą się ogromną popularnością wśród zwiedzających świąteczną iluminację na Krakowskim Przedmieściu, terenach nad Wisłą czy w Multimedialnym Parku Fontann.

