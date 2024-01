Zmiany rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Nowy Rok 01.01.2024 10:34 W Nowy Rok komunikacja miejska kursuje według zmienionych rozkładów. Część linii jest zawieszona, inne zmieniły trasy. Dotyczy to między innymi autobusów linii 131, 154, 202, 521. Rzadziej kursują tramwaje, a obie linie metra kursują według specjalnego rozkładu jazdy.

Autobus linii 256 (autor: Peczyński Leszek/ZTM)

W Nowy Rok, 1 stycznia autobusy linii dziennych kursują wg świątecznego rozkładu jazdy a linie nocne wg niedzielnego. Zmieniły się trasy niektórych linii.

W związku z tym, że jest dzień wolny od pracy - autobusy i tramwaje podjadą rzadziej na przystanki.

Jak dziś będą wyglądały kursy mówi rzecznik ZTM, Tomasz Kunert.

- Dla autobusów będzie obowiązywał rozkład dnia świątecznego. Rozkład specjalny również będzie obowiązywał dla tramwajów, czyli kursy co około 10 lub 20 minut w zależności od linii. Metro między 6-23 będzie jeździło co około 6-7 minut w pozostałych godzinach co około 10 minut - mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.

Linia 131 – wszystkie kursy realizowane są na trasie Dw. Centralny - Sadyba (bez kursów wydłużonych do pętli Wilanów). Linia 134 w obu kierunkach jedzie trasą: Ostródzka, Zdziarska, Chudoby, zawrotka na pętli Augustów, Chudoby, Zdziarska, Verdiego, Callas, Ruskowy Bród, Kobiałka, Olesin. A wybrane kursy – w obu kierunkach: Ostródzka, Mochtyńska, Fajna, Mańkowska, Callas, Ruskowy Bród, Kobiałka, Olesin.

Linia 154 tylko w kierunku krańca P+R AL. Krakowska jedzie trasą: Grójecka, Instalatorów, al. Krakowska, 1 Sierpnia. Linia 164 – wszystkie kursy są realizowane na trasie Wilanów – Kępa Zawadowska (wycofanie z odcinka EC Siekierki – Wilanów). Linia 194 w wybranych kursach – tylko w kierunku krańca Cm. Wolski jedzie ulicami: Zdobniczą, Wałowicką, Potrzebną do przystanku Wagonownia i z powrotem Potrzebną, Wałowicką, Dźwigową do pętli Cm. Wolski.

Linia 202 w obu kierunkach jedzie trasą: Stanisławowska, Mińska, Chrzanowskiego, Wiatraczna, Szaserów. Linia 218 w obu kierunkach ulicami: Woronicza, Spartańska, zawrotka za skrzyżowaniem z ulicą Olimpijską, Spartańska, Woronicza. Linia 251 w wybranych kursach – w obu kierunkach: Warszawska, Borowa, Prawdziwka, zawrotka przed skrzyżowaniem z ulicą Muchomora, Prawdziwka, Borowa, Warszawska.

Linia 521 – wszystkie kursy są realizowane na trasie Falenica - Wiatraczna (wycofanie z odcinka Wiatraczna - Szczęśliwice). Autobusy linii 735 nie podjeżdżają do przystanku Kupiecka.

Wprowadzony został specjalny rozkład jazdy dla linii: 106, 112, 120, 122, 133, 136, 141, 152, 153, 165, 170, 172, 177, 181, 189, 212, 217, 263, 507, 509, 519, 520, 522, 523, 527, 900. Zawieszone zostało kursowanie linii: 102, 107, 117, 118, 119, 125, 126, 129, 139, 156, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 200, 201, 207, 219, 221, 222, 226, 228, 234, 256, 512, 514, 516.

Tramwaje kursują rzadziej: zamiast co 7,5 min. - 10 min. i z 15 min. do 20 min. Zawieszone zostało kursowanie linii: 18, 73.

Obie linie metra będą kursują wg specjalnego rozkładu jazdy: w godz. 6-23 wg niedzielnego rozkładu jazdy linii M2 a w godz. 5-6 i po godz. 23 obie linie kursują co 10 min.

