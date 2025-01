Pieniędzy nie ma, ale autobusy będą. Wiązowna przywraca ubiegłoroczny rozkład jazdy Adrian Pieczka 08.01.2025 20:34 Wiązowna przywraca ubiegłoroczny rozkład linii autobusowych, które odjeżdżają na teren gminy z przystanku Wiatraczna na Pradze Południe. Zmiany objęły linie 720 i 730. Decyzję podjęto po apelach mieszkańców. — Rada gminy podjęła uchwałę budżetową, w której jest o 2 miliony mniej środków na komunikację. Przywrócenie tak naprawdę pogarsza tylko sytuację. Tych pieniędzy nadal nie ma — powiedział wójt Janusz Budny. Autobusy wrócą na trasy 11 stycznia.

Komunikacja publiczna (autor: ZTM)

Po apelach mieszkańców Wiązowna przywraca ubiegłoroczny rozkład linii autobusowych z przystanku Wiatraczna. Ponownie pojawią się weekendowe kursy linii 730, a 720 będzie stawał na przystanku Pęclin.

Pierwotnie podwarszawska gmina wnioskowała o likwidację tych kursów w związku z trudną sytuacją budżetową. Jak przekazał wójt gminy Wiązowna Janusz Budny, w podjętej uchwale budżetowej jest mniej środków na komunikację.

— Z bólem serca musiałem podjąć taką decyzję, bo mamy na tyle zabezpieczone środki w budżecie gminy. Rada gminy podjęła uchwałę budżetową, w której jest o 2 miliony mniej środków na komunikację. Przywrócenie tak naprawdę pogarsza tylko sytuację. Tych pieniędzy nadal nie ma. Jeżeli nie pojawią się jakieś dodatkowe dochody, no to nie wiem — powiedział Budny.

Wójt podkreślił, że rozumie niezadowolenie mieszkańców.

— Spodziewaliśmy się tego. Te działania mieszkańców są uzasadnione, no bo „zostało im coś zabrane” — dodał Budny.

Autobusy wrócą na zeszłoroczne trasy w sobotę 11 stycznia.

Jak będą jeździły autobusy?

Będzie mniej kursów i przystanków dla autobusów jadących z Warszawy do gminy Wiązowna. Zmiany objęły linie 720 i 730, które odjeżdżają na teren gminy z przystanku Wiatraczna na Pradze Południe.

Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert przekazał, że o ich wprowadzenie wnioskowała gmina.

— Autobusy linii 730 będą kursowały tylko w dni powszednie, a 720 nie będą dojeżdżały do Pęclina — poinformował Kunert.

Pojazdy będą kursowały według poniższych harmonogramów godzinowych:

linia 720 kierunek (PĘCLIN 01 -> Wiatraczna): dzień powszedni: godz. 4.40, 6.02, 10.40. Kierunek (PĘCLIN 01 -> Rzakta): dzień powszedni: godz. 15.58, 17.28, 18.57.

linia 730 w soboty i święta, kierunek (Wiatraczna -> Brzeziny 01): godz. 5.20, 8.26, 11.07, 13.47, 16.27, 19.07. Kierunek (BRZEZINY 01 -> Wiatraczna): godz. 6.28, 9.08, 11.48, 17.08, 19.48.

W weekendy do Duchnowa jeździ także linia L50, która umożliwia dojazd do Wiązowny, gdzie można przesiąść się w 720 i 722, oraz do stacji PKP Józefów, gdzie można skorzystać z kolejki.

Zmiany wprowadzono po przeprowadzeniu badań zainteresowania z autobusów przeprowadzonych przez wiązowski samorząd. Wynikają także z kwestii finansowych.

Czytaj też: Tragiczny wypadek na Odolanach. Apele o poprawę bezpieczeństwa były od dawna