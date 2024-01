Marsz Niepodległości cyklicznym wydarzeniem? Wojewoda: przesłanki są jasne RDC 14.01.2024 13:39 12 grudnia został złożony wniosek przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości o wyrażenie zgody na cykliczne zgromadzenie 11 listopada. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie podjęta decyzja — powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Dodał, że przesłanki są jasne, i wynikają wprost z ustawy.

Marsz Niepodległości w Warszawie (autor: RDC)

Wojewoda stwierdził, że nie jest tajemnicą, przez kogo organizowany jest Marsz Niepodległości, czy Marsz Powstania Warszawskiego.

— Wnioski składane są przez środowiska nacjonalistyczne reprezentowane przez Pana Bąkiewicza. Po pierwsze na wrogie zachowania na tych marszach w stosunku do osób myślących inaczej absolutnie nie ma mojej zgody. Takie zachowania miały miejsce i są niedopuszczalne. Tak, jak takie zawłaszczanie Niepodległości, czy Powstania Warszawskiego jako pewnych symboli. One powinny być z dala od agresji politycznej, od kwestii światopoglądowych — powiedział wojewoda Frankowski.

12 grudnia stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło wniosek o wyrażenie zgody na cykliczne zgromadzenie 11 listopada w okresie od 2024 do 2026 roku.

— W tej chwili skierowaliśmy pytanie do policji i miasta w zakresie opinii co do tego wniosku. Czekamy na odpowiedzi. Przesłanki są jasne, one wprost wynikają z ustawy - są spełnione albo nie są spełnione. Oczywiście jest potem prawo do odwołania do sądu, jeśli marsz nie zostanie zaakceptowany jako wydarzenie cykliczne. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie taka decyzja podjęta — ocenił wojewoda mazowiecki.

Imprezy cykliczne a zmiana prawa

Wojewoda przypomniał, że zmiana przepisów dotyczących imprez cyklicznych została wprowadzona w 2016 przez Prawo i Sprawiedliwość, by umożliwić wprowadzenie, jako cyklicznych, obchodów miesięcznic smoleńskich.

— I to był główny cel wprowadzenia tej ustawy. Na ile to było nieprzemyślane rozwiązanie, okazało się chociażby w 2018 roku, gdy prezydent RP nie mógł zorganizować Marszu w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości, bo kłóciło się to z innymi m.in. organizowanymi przez środowisko nacjonalistyczne — powiedział wojewoda.

Podkreślił, że wprowadzone ustawowo rozwiązania dyskryminują część obywateli, a faworyzują jednych kosztem drugich.

— Należy się bardzo poważnie zastanowić, i to będę postulował, by dokonać zmian na poziomie ustawowym — dodał.

Jakie warunki muszą spełniać zgromadzenia cykliczne?

Zgromadzenia cykliczne muszą spełniać określone w ustawie warunki, być organizowane co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza albo odbywać się przynajmniej raz w roku - w dniach świąt państwowych i narodowych.

Wojewoda wydaje decyzję nie później niż na pięć dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń - decyzje udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, wraz z informacją o miejscu i terminie zgromadzeń. Na podstawie jednej decyzji o wyrażeniu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń zgromadzenia te mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż trzy lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Wśród zgromadzeń, które mają zarezerwowaną trasę w stolicy jest m.in. Marsz Powstania Warszawskiego (do 2024 roku) i Marsz Żołnierzy Wyklętych (do 2025 r.).

