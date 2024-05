Zmiana pogody na Mazowszu. Jest alert burzowy dla części regionu [SPRAWDŹ] RDC 20.05.2024 07:38 Więcej chmur i deszcz w tym tygodniu na Mazowszu. Alert pierwszego stopnia w związku z burzami zacznie obowiązywać o godz. 15:00. Dotyczy niemal całego województwa mazowieckiego, poza regionem radomskim. Temperatura maksymalna jednak będzie przekraczała 20 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega przed burzami (autor: Pixabay)

Alert pierwszego stopnia dotyczący burz na Mazowszu wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zacznie on obowiązywać o godz. 15:00 do północy z wyłączeniem regionu radomskiego.

Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

O tym, co nas czeka w kolejnych dnia, mówi synoptyk IMGW Jakub Gawron.

– Będzie więcej chmur. Przez cały tydzień okresami występować będą przelotne opady deszczu i burze, ale dla pocieszenia dodam, że będzie cieplej, temperatura maksymalna praktycznie przez cały tydzień będzie powyżej 20 stopni Celsjusza – podaje.

Poprawa pogody ma nastąpić w przyszłym tygodniu.

Dziś burze możliwe są w całym kraju. Największa szansa na rozwój gwałtownych burz dotyczyć będzie obszaru północnej oraz południowo-wschodniej Polski. Najmniej liczne burze prognozowane są z kolei na południowym zachodzie i w centrum kraju.



Dokładna prognoza: ⬇️#burze pic.twitter.com/vSjTbfLP9B — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 20, 2024

Pogoda w Warszawie

Dziś w stolicy prognozuje się zachmurzenie umiarkowane, okresami duże praz przelotne opady deszczu i burze. Możliwy także grad. Suma opadów podczas burz do 20 mm.

Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Zanikające przelotne opady deszczu, początkowo możliwe także burze.

Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

We wtorek zaś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Czytaj też: Koniec pechowej inwestycji. Plac zabaw w Parku Ujazdowskim wreszcie otwarty