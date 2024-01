Wojewoda mazowiecki chce, żeby plac Piłsudskiego wrócił w ręce Warszawy Przemysław Paczkowski 13.01.2024 11:37 Wojewoda mazowiecki chce, żeby plac Piłsudskiego w Warszawie wrócił w ręce miasta. W 2017 roku plac został przekazany w ręce urzędu wojewódzkiego. – Na tym etapie nie widzę żadnych powodów, żeby utrzymać ten stan rzeczy – powiedział Mariusz Frankowski.

Plac Piłsudskiego w Warszawie (autor: UD Śródmieście)

W 2017 roku decyzją ówczesnego ministra infrastruktury plac Piłsudskiego w Warszawie został przekazany w ręce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Od tego czasu stołeczny ratusz stara się o ponowne przejęcie placu.

– Na tym etapie nie widzę żadnych powodów, żeby utrzymać ten stan rzeczy i na pewno będziemy nad tym pracować – zapewnił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Z decyzją z 2017 roku nie zgadza się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem przejęcie placu przez władze centralne było niezgodne z prawem.

– Miasto stołeczne Warszawa i ja stoimy na stanowisku, że ten plac powinien natychmiast wrócić do miasta. W naszym przekonaniu został on nam zabrany bezprawnie. Miejmy nadzieję, że plac Piłsudskiego wróci do miasta jak najszybciej to możliwe – mówi Trzaskowski.

Plac pod nazwą imienia marszałka Józefa Piłsudskiego funkcjonuje od 1990 roku. Pierwotnie nazywał się placem Saskim.

