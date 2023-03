W niedzielę Półmaraton Warszawski. Pierwsze zmiany w ruchu już dziś [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 24.03.2023 06:18 15 tys. osób pobiegnie w 17. Półmaratonie Warszawskim. Impreza w najbliższą niedzielę, ale pierwsze zmiany w ruchu wprowadzone zostaną już dzisiaj. Sprawdziliśmy plan zamykania ulic oraz objazdów.

W niedzielę Półmaraton Warszawski. Pierwsze zmiany w ruchu już dzisiaj [SPRAWDŹ] (autor: Infoulice/UM Warszawa)

– Taki bieg to wielkie święto w każdej światowej stolicy. Organizatorzy chcą pokazać uczestnikom zmagań swoje miasta od jak najlepszej strony. Sportowa rywalizacja na głównych ulicach oznacza jednak zmiany także dla mieszkańców. Nasi urzędnicy opracowali plan organizacji ruchu, który zminimalizuje uciążliwości w poruszaniu się po mieście – mówi Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w stołecznym Ratuszu. – Jednocześnie pamiętajmy, że „przysłowiowa karetka” zawsze dojedzie, a biegacze przepuszczą ją bez mrugnięcia okiem.

Utrudnienia już w piątek

W piątek, 24 marca, o godz. 10:00 z ruchu wyłączony zostanie skrajny prawy pas ulicy Wybrzeże Gdańskie, na odcinku od mostu Gdańskiego do ul. Grodzkiej, na jezdni w stronę Wilanowa. Także pierwsze zmiany w funkcjonowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego wprowadzone będą już w piątek, 24 marca, o godz. 10:00. Zawieszone wówczas zostaną przystanki Boleść 01 i Podzamcze 01 (dla autobusów linii 185 w kierunku Mokotowa).

Weekend ze zmianami w ruchu

Następnego dnia, w sobotę, 25 marca, o godz. 20:00 na tym samym fragmencie Wisłostrady wyłączone z ruchu zostaną już dwa pasy, a kierowcy stracą możliwość skrętu w ulicę Sanguszki, która zostanie zamknięta na całej długości. Dwie godziny później, czyli o godz. 22:00, jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Wilanowa zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od ul. Krasińskiego do Grodzkiej. Ruch w stronę Wilanowa, najpierw po jednym pasie, wróci w niedzielę o godz. 18:00, około godz. 20:00 dla kierowców dostępne już będą dwa pasy ruchu, a po godz. 22:00 cała szerokość jezdni. Druga nitka Wybrzeża Gdańskiego i Wybrzeża Gdyńskiego, prowadząca w kierunku Bielan, będzie cały czas przejezdna.

Także w sobotę, o godz. 18:00, wyłączona z ruchu zostanie ulica Konwiktorska. Ruch kołowy wróci na nią następnego dnia około godz. 18:00.

Natomiast w niedzielę rano, o godz. 8:00, zamknięta zostanie ul. Zakroczymska na odcinku od ul. Szymanowskiej do Konwiktorskiej. Ruch na tę drogę wróci tego samego dnia o godz. 18:00.

Trasa piątki

Zawodnicy rywalizujący w New Balance Biegu na Piątkę sygnał do startu usłyszą o godz. 10:00. Po rozpoczęciu rywalizacji na ul. Konwiktorskiej biegacze przemieszczać się będą ulicami: Muranowską (jezdnia w kierunku Stawki, zamknięta w godz. 9:30-12:00, brak przejazdu w ul. Bonifraterską i Międzyparkową), Andersa (zamknięta w godz. 9:30-12:00), Mickiewicza (zamknięta wschodnia połowa jezdni, bez możliwości wyjazdu z ul. Zajączka (z obu stron), w godz. 9:30-12:30; dopuszczony jednokierunkowy ruch, na odcinku od pl. Wilsona do ul. Zajączka), a następnie na pl. Wilsona skręcą w ul. Krasińskiego (będzie zamknięta dla ruchu w godz. 9:30-12:30), by zbiec do Wisłostrady i dostać się nią do mety zlokalizowanej za ulicą Sanguszki.

Początek półmaratonu

Uczestnicy półmaratonu swoją rywalizację rozpoczną na analogicznej trasie. O godz. 11:00 wystartują z ul. Konwiktorskiej i pobiegną Muranowską, Andersa, Mickiewicza do pl. Wilsona. Ale potem dalszym odcinkiem ul. Mickiewicza pobiegną w stronę ronda Ruda (jezdnia w kierunku Bielan, zamknięta w godz. 10:30-12:30). Tam skierują się na ulicę Rudzką, którą dotrą do Lektykarskiej i dalej do Podleśnej (te ulice będą zamknięte dla ruchu w godz. 10:30-12:30). Następnie skręcą w lewo w ulicę Gwiaździstą (zamknięta w godz. 10:30-13:00), by dobiec do Wybrzeża Gdyńskiego (wyłączona z ruchu jezdnia w stronę Wilanowa, już od mostu Marii Skłodowskiej-Curie w godz. 10:30-13:00). Przed mostem Gdańskim zawodnicy skręcą w ul. Krajewskiego, a potem w ul. Jeziorańskiego, podbiegną pod wiaduktem kolejowym i ul. Zakroczymską do Szymanowskiej i Słomińskiego (ulice te będą zamknięte w godz. 10:00-13:30).

Szef wydarzenia Marek Tronina mówił w Radiu dla Ciebie o utrudnieniach.

- Po tym, jak zawodnicy wystartują i zbiegną z mostu Gdańskiego, a to będzie gdzieś tam 11 km, to ta impreza przenosi się już tylko tak naprawdę w obszar mniejszy, między fragmentem Pragi Północ, mostem Świętokrzyskim i Powiślem - tłumaczył.

Półmaraton na Pradze

Na praską stronę Warszawy zawodnicy przedostaną się mostem Gdańskim (jezdnia w stronę Pragi będzie zamknięta w godz. 10:30-13:30; w stronę Śródmieścia przeprawa będzie cały czas przejezdna). Następnie pobiegną ulicami Starzyńskiego (poruszać się będą wiaduktem nad rondem Starzyńskiego, jezdnia w kierunku Targówka będzie zamknięta w godz. 11:00-13:30), Namysłowską, Ratuszową (wyłączone z ruchu w godz. 11:00-14:00), Wybrzeżem Helskim i Wybrzeżem Szczecińskim (nieprzejezdne w godz. 11:00-14:30), Okrzei, Jagiellońską, Sokolą i Zamoście (wszystkie będą zamknięte dla ruchu w godz. 11:00-14:30). Następnie zawodnicy ponownie wbiegną na ul. Wybrzeże Szczecińskie, by dostać się do mostu Świętokrzyskiego (zamknięty w obu kierunkach w godz. 11:00-15:00).

Ulica Słomińskiego zostanie zamknięta na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do mostu Gdańskiego w godz. 10:30-13:30. Możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji położonych w rejonie ul. Dawidowskiego i Inflanckiej. Wyjazd z ul. Inflanckiej na Dawidowskiego będzie niemożliwy.

Finisz w Śródmieściu

Z mostu Świętokrzyskiego zawodnicy pobiegną ul. Tamka do skrzyżowania z ul. Topiel, by tam skręcić w prawo (obie ulice będą wyłączone z ruchu w godz. 11:00-15:00). Biegnąc prosto, dotrą do ul. Browarnej, z której skręcą w ul. Karową w kierunku Wisły (te dwie drogi również będą zamknięte dla ruchu w godz. 11:00-15:00). Ostatnie kilkaset metrów zawodnicy pokonają zachodnią jezdnią Wybrzeża Kościuszkowskiego i Wybrzeża Gdańskiego. Meta zmagań zlokalizowana będzie na wysokości Multimedialnego Parku Fontann (w pobliżu ul. Boleść).

W czasie trwania biegów kierowcy jadący Wisłostradą w stronę Bielan nie będą mieli możliwości wjazdu na most Śląsko-Dąbrowski oraz most Gdański.

Ograniczenia w parkowaniu

W związku z biegami oprócz zmian w organizacji ruchu wprowadzone zostaną także ograniczenia w parkowaniu. W sobotę, 25 marca, o godz. 0:01 zacznie obowiązywać zakaz parkowania, wraz z tabliczką informującą o możliwości usunięcia pojazdu na koszt właściciela na ulicach Boleść oraz Konwiktorskiej.

Tego samego dnia, ale o godz. 12:00 takie samo ograniczenie zostanie wprowadzone na ul. Sanguszki. W niedzielę (26 marca, w godz. 0:01-23:59) zakaz parkowania zostanie wprowadzony na szeregu ulic, którymi przemieszczać się będą biegacze, ale także na trasach objazdowych do zamkniętych ciągów komunikacyjnych. Ograniczenia w parkowaniu obwiązywać będą na ulicach: Franciszkańskiej (u zbiegu z Freta), Dawidowskiego (zatoka na jezdni zachodniej, od Inflanckiej do Andersa), Mickiewicza (na odcinku od pl. Wilsona do Klaudyny, na jezdni w stronę Bielan), Rudzkiej, Lektykarskiej, Podleśnej, Krasińskiego (na jezdni w stronę Wisły, na odcinku od pl. Wilsona do Wisłostrady), Dymińskiej (u zbiegu z Krajewskiego), Krajewskiego (od Wisłostrady do ul. Jeziorańskiego), Szymanowskiej, Namysłowskiej, Ratuszowej, Okrzei, Jagiellońskiej (na odcinku od Okrzei do Zamoyskiego), Sokolej, Tamce, Topiel, Browarnej oraz Karowej.

Dodatkowe informacje dla mieszkańców i kierowców

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji biegów dostępne są na stronie Fundacji Maraton Warszawski, która organizuje zawody.

Tablice informacyjne (w formie żółtych znaków uzupełniających) od kilku dni są już widoczne na ulicach, gdzie toczyć się będzie rywalizacja, a także na ważnych ciągach objazdowych. Są na nich umieszczone informacje o ramowych godzinach zamknięć poszczególnych dróg. Na osiedlach położonych w sąsiedztwie rozwieszono także plakaty i rozniesiono kilka tysięcy ulotek.

Organizatorzy wydarzenia zachęcają także do korzystania z aplikacji Waze, w której uwzględnione będą aktualne ograniczenia w ruchu.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego wprowadzone będą już w piątek, 24 marca, o godz. 10:00. Zawieszone wówczas zostaną przystanki Boleść 01 i Podzamcze 01 (dla autobusów linii 185 w kierunku Mokotowa). W sobotę, 25 marca, kiedy po godz. 18:00 zamknięta dla ruchu zostanie ulica Konwiktorska, autobusy linii 178 i 503 będą kierowane do pętli Esperanto. Następnie od godz. 22:00, autobusy linii 185, tylko w stronę krańca Ursynów Zach., pojadą trasą objazdową ulicami Andersa i pl. Bankowy, omijając zamkniętą jezdnię Wisłostrady w kierunku Wilanowa.

W niedzielę, 26 marca, w godz. 9:30-15:00, zamykane będą ulice na trasach obu biegów. Kursujące tamtędy autobusy oraz tramwaje, wraz z wyłączeniem kolejnych odcinków dróg i przemieszczaniem się biegaczy, będą etapowo kierowane na objazdy. Trasami zmienionymi będą kursować tramwaje linii: 6, 15, 20, 28 oraz 78, a także autobusy kursujące na liniach: 102, 106, 114, 116, 118, 122, 125, 127, 135, 146, 147, 157, 162, 166, 169, 170, 178, 181, 185, 197, 202, 212, 409, 500, 503, 509 i 518.

Szczegółowe informacje dotyczące objazdów dla komunikacji miejskiej będą dostępne na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Komunikacja dla biegaczy

Organizatorzy zachęcają, by na start dotrzeć komunikacją miejską. Uczestnicy 17. Nationale Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego i New Balance Biegu na Piątkę w niedzielę, 26 marca, na podstawie numeru startowego będą uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów środkami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD) w granicach 1. strefy biletowej ZTM.

