El. ME 2024. Fernando Santos: szykuję zmiany na Albanię, ale nie będą radykalne

- Mecz z Czechami nie zmienił mojej wizji gry reprezentacji Polski. Może nie wszystko udało się wdrożyć, ale wnioski są oczywiste - to nie może się więcej wydarzyć. W całej mojej karierze nie pamiętam takiej sytuacji, żeby przegrywać 0:2 po trzech minutach. Już rozmawiałem o tym z zawodnikami. Bardzo ważne, żeby zresetowali głowy. Nie mogą oczywiście o tym zapomnieć, ale nie możemy tego powtórzyć - powiedział Santos podczas niedzielnej konferencji prasowej w Warszawie, krótko przed treningiem kadry.

Podkreślił, że podejście jego drużyny musi być inne, "mocniejsze" od przeciwnika.

- Nie możemy pozwolić, żeby rywale wygrywali pojedynki, byli szybsi, agresywniejsi. Bo jeśli tak się dzieje, to wtedy nasza jakość nie wystarczy. Trzeba poświęcenia. Jestem przekonany, że tutaj, mając wsparcie kibiców, które jest dla nas bardzo istotne, pokażemy nasz charakter, determinację, odwagę. Musimy to wdrożyć na boisku. Do tego oczywiście trzeba dodać posiadanie piłki, tworzenie akcje ofensywnych, dogodnych okazji. I nie można łatwo oddawać piłki rywalom - zastrzegł 68-letni selekcjoner.

Bez gotowej jedenastki

Jak przyznał, nie ma jeszcze gotowej jedenastki na mecz z Albanią.

- W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, czy mam nawet 90 procent składu w głowie. Trzy dni treningów dają pewne odpowiedzi na pytania i wątpliwości, ale później przychodzi mecz i trzeba to weryfikować. Wynika to z różnych powodów. Chodzi m.in. o to, że graliśmy przed chwilą mecz z Czechami, więc musimy mieć świeżą drużynę. Nie będzie to jakaś radykalna zmiana, jeśli chodzi o skład na Albanię, ale zmiany na pewno będą - zapowiedział.

Santos przyznał, że oglądał oba mecze Polski z Albanią w eliminacjach mistrzostw świata 2022. U siebie biało-czerwoni wygrali aż 4:1, a na wyjeździe 1:0.

- Były lepsze i gorsze momenty. W tym wyjazdowym meczu reprezentacja Polski zagrała na bardzo wysokim poziomie koncentracji. W Warszawie było teoretycznie łatwiej, ale wynik 4:1 może być mylący. To nie było wcale łatwe spotkanie, nie możemy się sugerować tym rezultatem - zastrzegł Portugalczyk.

Albania w pierwszej kolejce grupy E pauzowała. Forma tego zespołu jest niewiadomą, również z tego powodu, że niedawno nowym selekcjonerem został Brazylijczyk Sylvinho i nie miał jeszcze możliwości debiutu.

- Tam na miejscu był Hubert (Małowiejski, analityk w reprezentacji Polski - red.), zbierał informacje o rywalach, ale nie mieliśmy jeszcze możliwości oglądania ich w tych eliminacjach. Natomiast ja obejrzałem kilka dawnych spotkań trenera Sylvinho, w jego zespołach klubowych. Patrzyłem, jak wyglądały jego drużyny, jak reagowały, wykonywały stałe fragmenty gry. To może być dla nas wskazówka - przyznał Santos.

Jak dodał, w poniedziałek należy "spodziewać się niespodziewanego".

- Wiedzieliśmy, jak grają Czesi, jak wprowadzają piłkę do gry. Tutaj może być sporo niespodzianek. Oczywiście wielu piłkarzy albańskich występuje w dobrych drużynach w Europie, prezentują określoną jakość. Musimy być cały czas skoncentrowani, skupieni. Jeśli spełnimy ten warunek, to mamy taką jakość gry, że powinniśmy sobie poradzić - powiedział Santos.

Początek poniedziałkowego spotkania na PGE Narodowym o godz. 20.45.

Zmiany w ruchu w Warszawie

W związku z meczem, warszawiacy muszą liczyć się ze zmianami w ruchu. Od godziny 18.30 zostanie ograniczony wjazd na Saską Kępę. Do godz. 20.45 wyłączone z ruchu indywidualnego zostaną obszary ograniczone ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i Bora-Komorowskiego. Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (dla mieszkańców Saskiej Kępy), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych.

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia ul. Sokolej, od ul. Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godz. 18.30 do zakończenia rozwozu kibiców (około godz. 23.00), autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane linie: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 – al. Zieleniecką.

Powrót z meczu

Jeśli po zakończeniu meczu, po godz. 22.15, duża grupa kibiców będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich – na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

W przypadku wyłączenia przeprawy z ruchu, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. Składy linii 7 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli pl. Starynkiewicza, a po stronie praskiej na Ratuszowa-Zoo. Linia 22 na lewym brzegu Wisły pojedzie z Piasków na pl. Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie będzie kursować w pętli: Wiatraczna – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – Wiatraczna.

Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – Wiatraczna.

Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Po zakończeniu meczu na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Gocławia i Winnicy.

Więcej będzie też tramwajów. Tramwaje linii 9 przewiozą pasażerów na zmienionej trasie: Gocławek – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Ratuszowa – ZOO. Natomiast składy linii 26 będą jeździły z al. Zielenieckiej w kierunku Metra Młociny.

Zwiększona zostanie także częstotliwość kursowania linii metra M2 – zarówno w stronę stacji Bemowo, jak i Bródno.

