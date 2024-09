Tramwaj do Wilanowa. Wiemy, kiedy mają wyjechać pierwsze pojazdy na nową linię

To już ostatnia prosta przed otwarciem trasy tramwajowej do Wilanowa. W ciągu miesiąca pierwsze testowe pojazdy powinny wyjechać na nową linię. Tramwaje Warszawskie czekają jeszcze na przekazanie inwestycji od wykonawcy. Termin przesunięto na końcówkę października. — Testy na pewno potrwają kilka dni, bo tutaj mamy duży zakres. To najdłuższy odcinek tramwajowy, który otwieramy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat — mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.