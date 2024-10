Trwają testy tramwajów w Wilanowie. Kiedy pojedziemy nową trasą? [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 15.10.2024 22:13 Jeśli jazdy próbne przebiegną pomyślnie, to pasażerowie pojadą nową trasą na przełomie października i listopada — zapowiada rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz. Obecnie w Alei Rzeczpospolitej prowadzone są przejazdy techniczne, które potrwają do czwartku. Tramwajarze testują wszystkie możliwe sytuacje ruchowe, zarówno planowe, jak i awaryjne.

Testy tramwajów w warszawskim Wilanowie (autor: Tramwaje Warszawskie)

Na dwa tygodnie przed planowanym uruchomieniem linii tramwajowej do Wilanowa, w Alei Rzeczpospolitej prowadzone są przejazdy techniczne, które potrwają do czwartku.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz informuje, że po trasie jeżdżą nowe Hyundaie, które będą w przyszłości wozić na trasie pasażerów.

— Musimy przetestować wszystkie możliwe sytuacje ruchowe, zarówno planowe, jak i awaryjne. W sumie do sprawdzenia mamy ponad 100 różnych scenariuszy. Jeśli jazdy próbne przebiegną pomyślnie, to pasażerowie pojadą nową trasą na przełomie października i listopada — zapowiada Urbanowicz.

Widok pojazdów na trasie cieszy już okolicznych mieszkańców, którzy nie mogą się doczekać uruchomienia linii. Obawiają się jednak dalszych prac, które będą prowadzone na drogach.

— Jeśli chodzi o ulicę, to nic się póki co nie zmieni, co mnie martwi — mówi jedna z mieszkanek.

W pierwszych miesiącach funkcjonowania linii tramwaje wciąż będą przejeżdżać obok placu budowy co może wydłużać docelowy czas przejazdu.

Prace drogowe mają zakończyć się na przełomie III i IV kwartału przyszłego roku.

