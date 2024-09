Które dzielnice w Warszawie ucierpiałby w przypadku dużej powodzi? [SPRAWDŹ] RDC 24.09.2024 06:26 Geomorfolodzy z SGGW stworzyli mapę, ukazującą które miejsca Warszawy i okolic zostałyby zalane w czasie powodzi. Jak się okazuje, najbardziej ucierpiałyby podwarszawskie Łomianki, Wawer i część Wilanowa. Zagrożone są tereny powyżej Mostu Siekierkowskiego zarówno po jego lewej, jak i prawej stronie oraz Kępa Okrzewska i Kępa Oborska, osiedla w gminie Konstancin-Jeziorna.

Wisła (autor: Rafał Trzaskowski/X)

Łomianki, Wawer i część Wilanowa — w przypadku dużej powodzi to te tereny ucierpiałyby najbardziej. Tak wynika z analizy geomorfologów z SGGW. Stworzyli oni mapę, ukazującą które miejsca Warszawy i okolic zostałyby zalane w czasie powodzi.

ZOBACZ MAPĘ

Okazuje się jednak, że znacznie szerszy obszar Warszawy, niż uważa większość specjalistów, jest terenem zalewowym. Dr Grzegorz Wierzbicki z Katedry Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej SGGW pokreślił w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że dotyczy to głównie prawego brzegu Wisły.

— Zaznaczone są na mapie także tereny, które większość specjalistów, albo przynajmniej niektórzy z nich, nie uznają za zalewowe. No i okazuje się, że to jest znaczna część prawobrzeżnej Warszawy — Targówek, Białołęka. Z tym że to jest w przypadku naprawdę ekstremalnego wezbrania. Zazwyczaj działy się zimą w czasie zatorów lodowych. I każdy może sobie sprawdzić, gdzie stoi jego dom. Zachęcam do tego — powiedział dr Wierzbicki.

Które dzielnice najbardziej narażone?

Na zalanie najsilniej narażony jest prawy brzeg Wisły, w szczególności Zakole Wawerskie, zaś na lewym brzegu szczególnie newralgiczne są podwarszawskie Łomianki.

Zagrożone są tereny powyżej Mostu Siekierkowskiego zarówno po jego lewej, jak i prawej stronie oraz Kępa Okrzewska i Kępa Oborska, osiedla w gminie Konstancin-Jeziorna.

— Region, gdzie wkracza dosyć mocno urbanizacja dzisiaj i coraz więcej ludzi mieszka, jest coraz cenniejsza infrastruktura. W czasie nawet takiej zwykłej powodzi, kiedy po prostu zostanie zalany tradycyjny taras zalewowy, no to jest znaczna część Wilanowa i Łomianki, a także Zakole Wawerskie — poinformował dr Wierzbicki.

Doktor Wierzbicki będzie dziś gościem Łukasza Badowskiego w audycji „Z innej Planety”. Na rozmowę zapraszamy o godzinie 20:00.

Czytaj też: Ponad połowa podchorążych Akademii Pożarniczej pomaga przy powodzi