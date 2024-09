Ponad połowa podchorążych Akademii Pożarniczej pomaga przy powodzi Cyryl Skiba 23.09.2024 08:31 Ponad połowa podchorążych Akademii Pożarniczej w Warszawie pomaga w akcji powodziowej, która trwa obecnie na południu Polski. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzeby są największe - mówił w Polskim Radiu RDC Rektor - Komendant Akademii Pożarniczej st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak.

Tomasz Klimczak (autor: RDC)

Rektor - Komendant Akademii Pożarniczej st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak mówił w Poranku Polskiego Radia RDC o akcji podchorążych Akademii Pożarniczej w Warszawie na terenach popowodziowych. Wskazał, że ponad połowa z nich jest na południu Polski.

- W pierwszej kolejności to była Świdnica, to były oczywiście Głuchołazy, natomiast teraz tak samo prowadzimy działania w Stroniu Śląskim, w Lądku Zdroju, w gminie Wińsko, w powiecie wołowskim, w Lewinie Brzeskim oczywiście. No i teraz też zmienia się ten front naszych działań, czyli to jest Nowa Sól i województwo lubuskie, czyli tam gdzie podąża ta fala, tam gdzie zmienia się miejsce tego największego zagrożenia, tam też dyslokowane są siły i środki - tłumaczył.

Podchorążowie mierzą z ogromnymi zniszczeniami, które zalały całe miejscowości, osiedla i ulice. Ich działania obejmują budowę i wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych, uszczelnianie zapór, a także ewakuację mieszkańców oraz ich mienia z zagrożonych terenów.

- Te działania, które są po przejściu tej wielkiej wody, polegające na porządkowaniu, na odpompowaniu, na wynoszeniu mebli, na takich działaniach powiedzmy sobie prostych, ale to są bardzo ważne działania pomocowe, czynności ratownicze. A czynności, które są przed nadejściem tej wielkiej wody, no to jest na pewno monitorowanie, umacnianie wałów, ale tak samo praca w sztabie - mówił Rektor - Komendant Akademii Pożarniczej st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak.





W terenie pracuje 193 podchorążych i 18 osób z kadry dowódczej z Warszawy. Łącznie w akcji rotowało 266 podchorążych i 23 osoby dowodzące.

