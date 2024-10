Pierwszy tramwaj dojechał do Wilanowa [WIDEO] RDC 14.10.2024 13:06 Pierwszy tramwaj – na razie pomiarowy – przejechał całą trasę do Miasteczka Wilanów, do krańca przy Branickiego. Niebawem w ramach testów dojadą tu także hyundaie – poinformowały w poniedziałek Tramwaje Warszawskie.

Pierwszy tramwaj dojechał do Wilanowa [WIDEO] (autor: Dzielnica Wilanów/Facebook)

Pierwszy tramwaj dojechał do Wilanowa. Tramwajarze zaznaczyli, że na razie są to testy. "Jeśli jazdy próbne przebiegną pomyślnie, to pasażerowie dojadą do Wilanowa na przełomie października i listopada" – dodali.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych zamieścił krótki film z przejazdu tramwajem do Wilanowa. Poinformował też, że na nadzieję, że za kilka tygodni tą trasą pojadą już rozkładowe tramwaje.

Nowa trasa będzie liczyła 6,5 km. Rozpocznie się od skrzyżowania ul. Puławskiej i Goworka. Liczącą 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ul. Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ul. Belwederską i Sobieskiego w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

